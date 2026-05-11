32 прокурора Хмельницкой области через суд возвращают инвалидность после скандала с МСЭК, - СМИ
В прошлом году после скандала с руководителем Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой и массовых проверок прокуроров с инвалидностью 32 прокурора Хмельницкой области обратились в суд, чтобы обжаловать лишение их статуса инвалидности. Более половины из них уже выиграли дела и получают соответствующие пенсии.
Об этом пишет издание NGL.media, передает Цензор.НЕТ.
Десятки прокуроров возвращают себе инвалидность через суд
Отмечается, что проверку обоснованности решений МСЭК проводит Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности, расположенный в Днепре. Все прокуроры, статус инвалидности которых вызвал сомнения, должны были пройти там обследование.
Однако не все согласились на проверку. Например, прокурор Хмельницкой областной прокуратуры Александр Терлецкий, имевший бессрочную инвалидность II группы, не поехал в Днепр. Как следствие, ему автоматически отменили инвалидность и уволили с должности. Сейчас он пытается вернуться на работу через суд и восстановить II группу инвалидности.
- Как пишет NGL.media, журналисты проанализировали список и обнаружили, что 32 прокурора из них уже обратились в Хмельницкий окружной административный суд.
- На данный момент 18 из них получили положительные решения суда и вернули себе инвалидность, в пяти случаях суд подтвердил законность решений об отмене статуса.
Почему суды становятся на сторону прокуроров?
Дело в том, что в случае инвалидности I или II группы они, кроме зарплаты, получают еще и пенсию в размере 60% суммы месячного оклада. Базовый оклад прокурора окружной прокуратуры сейчас составляет 52,5 тыс. грн, поэтому пенсия по инвалидности будет достигать почти 30 тыс. грн.
Правда, существует ограничение на пенсии, которые не должны превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность; в этом году – это 25 950 грн.
Также, как и другие граждане с инвалидностью, прокуроры имеют льготы. Их гораздо сложнее уволить, перевести на другую должность, у них более длительный отпуск. А в случае сокращения у них будет больше шансов не потерять работу. Кроме того, в случае увольнения из прокуратуры инвалидность может защитить от мобилизации, отмечает издание.
В большинстве случаев прокуроры доказали, что документ, на основании которого НИИ инициировал проверки –– письмо ГБР или НАБУ –– не является законным процессуальным документом. Это означает, что экспертная комиссия института не имела права даже начинать проверку прокуроров. Прокуроры подтверждают, что воспользовались процессуальными нарушениями, чтобы отменить решения о проверках.
Коррупция в МСЭК
- Напомним, что 5 октября 2024 года в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы во время обысков обнаружили $6 млн наличными.
- Также сообщалось, что руководительница Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
- В настоящее время ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
- 7 октября Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
- 10 октября Александр Крупа — сын Татьяны Крупы — уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
- 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олийником оформили инвалидность, "крыша"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел список имен всех прокуроров и описал применявшуюся преступную схему.
- Цензор.НЕТ также опубликовал список из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
- 30 декабря президент Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК с 1 января 2025 года.
