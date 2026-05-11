32 прокурора Хмельницкой области через суд возвращают инвалидность после скандала с МСЭК, - СМИ

В прошлом году после скандала с руководителем Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой и массовых проверок прокуроров с инвалидностью 32 прокурора Хмельницкой области обратились в суд, чтобы обжаловать лишение их статуса инвалидности. Более половины из них уже выиграли дела и получают соответствующие пенсии.

Об этом пишет издание NGL.media, передает Цензор.НЕТ.

Десятки прокуроров возвращают себе инвалидность через суд

Отмечается, что проверку обоснованности решений МСЭК проводит Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности, расположенный в Днепре. Все прокуроры, статус инвалидности которых вызвал сомнения, должны были пройти там обследование.

Однако не все согласились на проверку. Например, прокурор Хмельницкой областной прокуратуры Александр Терлецкий, имевший бессрочную инвалидность II группы, не поехал в Днепр. Как следствие, ему автоматически отменили инвалидность и уволили с должности. Сейчас он пытается вернуться на работу через суд и восстановить II группу инвалидности.

  • Как пишет NGL.media, журналисты проанализировали список и обнаружили, что 32 прокурора из них уже обратились в Хмельницкий окружной административный суд.
  • На данный момент 18 из них получили положительные решения суда и вернули себе инвалидность, в пяти случаях суд подтвердил законность решений об отмене статуса.

Почему суды становятся на сторону прокуроров? 

Дело в том, что в случае инвалидности I или II группы они, кроме зарплаты, получают еще и пенсию в размере 60% суммы месячного оклада. Базовый оклад прокурора окружной прокуратуры сейчас составляет 52,5 тыс. грн, поэтому пенсия по инвалидности будет достигать почти 30 тыс. грн.

Правда, существует ограничение на пенсии, которые не должны превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность; в этом году – это 25 950 грн.

Также, как и другие граждане с инвалидностью, прокуроры имеют льготы. Их гораздо сложнее уволить, перевести на другую должность, у них более длительный отпуск. А в случае сокращения у них будет больше шансов не потерять работу. Кроме того, в случае увольнения из прокуратуры инвалидность может защитить от мобилизации, отмечает издание.

В большинстве случаев прокуроры доказали, что документ, на основании которого НИИ инициировал проверки –– письмо ГБР или НАБУ –– не является законным процессуальным документом. Это означает, что экспертная комиссия института не имела права даже начинать проверку прокуроров. Прокуроры подтверждают, что воспользовались процессуальными нарушениями, чтобы отменить решения о проверках.

Коррупция в МСЭК

  • Напомним, что 5 октября 2024 года в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы во время обысков обнаружили $6 млн наличными.
  • Также сообщалось, что руководительница Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
  • В настоящее время ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
  • 7 октября Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
  • 10 октября Александр Крупа — сын Татьяны Крупы — уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
  • 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олийником оформили инвалидность, "крыша"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел список имен всех прокуроров и описал применявшуюся преступную схему.
  • Цензор.НЕТ также опубликовал список из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
  • 30 декабря президент Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК с 1 января 2025 года.

поголів'я хмельницького заповдника треба зберегти.
11.05.2026 23:43 Ответить
На фронт уродів, штурмувати Покровськ поки не подохнуть!
12.05.2026 01:59 Ответить
чи є бог на світі..... чи він карає.....
11.05.2026 23:45 Ответить
сомлеваюсь. бога придумали шобы держать простолюдинов в страхе и подчинении. такое впечатление
11.05.2026 23:48 Ответить
Релігія виявилася настільки зручним і універсальним інструментом, що досі існує.
12.05.2026 00:19 Ответить
Цим, купленим у продажних лікарів МСЕК дивну «інвалідність», тільки вірьовка або дрон, допоможе виправити хибний епікриз….
САШКО БІЛИЙ, виявляється казав правду про цю наволоч прокурорську!!!
12.05.2026 01:08 Ответить
"Верховний Суд України підтвердив, що процедура мобілізації є незворотною: навіть якщо призов визнано незаконним або протиправним, це не повертає особу до цивільного статусу."

Бачте, не все в нашій правовій державі незворотне.
11.05.2026 23:45 Ответить
Нахабні ненажерливі падлюки.
11.05.2026 23:46 Ответить
Ну й шо далі? Гавкнув-до будки)
12.05.2026 09:26 Ответить
ну да. это вам не калек, больных и инвалидов через бусификацию мобилизовать...
11.05.2026 23:46 Ответить
Чому суди стають на бік прокурорів?
яке дивне питання
11.05.2026 23:50 Ответить
Не для того мамуля таку квiточку ростила...

Пілять, цю країну вже ніщо не виправить
11.05.2026 23:58 Ответить
Яку країну, пілять. Шапіто зелене? Мені навіть огидно чути та читати "слава укрЇні" Нема її вже. треба "слава кварталу". "Героям слава" зберігається)
12.05.2026 09:25 Ответить
Якого Куя взагалі інваліди служать в прокуратурі?!
12.05.2026 00:06 Ответить
Робота дуже важка і травмонебезпечна. Це вам не в забої вугілля добувати або у спеку посеред поля цілий день раком простояти...
12.05.2026 00:21 Ответить
Цікаво...А там пандуси для них є? Чи навкрачках до корита лізуть?)
12.05.2026 09:29 Ответить
Їх усіх треба не на МСЕК, а на ВЛК - там швидко одужують і всі стають здоровими!
12.05.2026 00:33 Ответить
12.05.2026 00:51 Ответить
Ну ось..
Вернулося на круги свої...
А тут не" порядок"якись
12.05.2026 00:54 Ответить
Прокурори- самі паскудні та жадібні істоти..
12.05.2026 01:09 Ответить
Не згоден. Зешоблу рівних немає)
12.05.2026 09:30 Ответить
Ось так прокурорські собі формують ВРАДІЇВКУ!! Ну, щоб без обід було…
Які прокурори з «доброчесною інвалідністю», такі й наслідки для них…
Без нарікань…
12.05.2026 01:11 Ответить
На нічого не буде. Мудре зебидло проковтне)
12.05.2026 09:32 Ответить
Корупція в судах це наслідок роботи прокуратури.
12.05.2026 01:18 Ответить
Якщо інвалід має інвалідну пенсію -хай відпочиває та лікується, а не паше на роботі! А якщо може працювати, то не потрібна пенсія! Хай вирішують: хворі або ні! Мій дід був інвалідом та не міг працювати, для того держава й назначає пенсію. А у випадку прокурорів-це лазейка для отримування додаткових грошей та інші можливості!
12.05.2026 01:22 Ответить
Прокурори стали ухилянтами і мародерами і мають іще утримуватись за рахунок платників податків??? Суддів і прокурорів, треба замінити на штучний інтелект, хватить цих паразитів кормити, да і бюрократії сил оборони пора замінити на штучний інтелект, офіцер що не воює це не офіцер а менеджер завгосп чи директор. Силовики мають на ротацій ній основні всі воювати
12.05.2026 04:26 Ответить
Що це за прокурор, якщо він через суд не поверне собі інвалідність. Якщо він настоящий прокурор, то він оформить собі і учасника бойових дій. Це ж Україна.
12.05.2026 04:34 Ответить
Латинське procurare означає керувати, дбати. Як же про себе не ргосигаrish
12.05.2026 06:27 Ответить
Це не прокурори і судді, а звичайні собі мародери що живуть за принципом - що охороняю те й краду. Пенсійний Закон в країні повинен бути единим для усіх. Чому країна має довічно утримувати суддів, а не вчителів? Тому що суддя може нахабно відсудити собі захмарну пенсію, а у вчителя немає такої змоги? Звертаєшся в Пенсійний Фонд і отримуєш відписку і приписку - якщо ви з чимось незгодні звертайтеся до суду! Так що в Україні ПФ живе за одними законами, а суди за іншими?
12.05.2026 06:35 Ответить
12.05.2026 06:35 Ответить
який нам ***** євросоюз . з такими прокурорами ..інвалідами.. нас туди ще років 50 не візьмуть поки ті ..прокурори.. не виздихають
12.05.2026 06:38 Ответить
Получається крупа невинна? Країна мрій
12.05.2026 07:01 Ответить
-" і сказав йому старий прокурор, ти пацан нормальний не вор,
- просто їсти захотів вкрав яйце і залетів на тюрьму на десять
год строгоча, а пацан його питає за шо?... може якось порешаем
чі шо?... налєтіли мусора порішали всі діла! - розкіздячили лице
за яйце!". " Криптошансон". Гурт Пирятин.👊🤛🤑
12.05.2026 07:17 Ответить
Загальновжівани синоніми слова інвалід-калека, калічний, непрацездатний, прокурор
12.05.2026 07:36 Ответить
Суд не може вирішувати питання медицини
12.05.2026 07:41 Ответить
Це просто жах!! Прокурори - інваліди?? Ненсонс і парадокс! Видайте їм інвалідні візки!!!
12.05.2026 09:17 Ответить
Одне питання: у них інвалідність це - "розумова відсталість".
12.05.2026 09:33 Ответить
Яке тупе скавуління в коментах. Аж страшно за прокурорів стало)
12.05.2026 09:34 Ответить
якщо зняли з посади і відмінили інвалідність , чому не призвали . Наглі штурмовики потрібні
12.05.2026 09:37 Ответить
 
 