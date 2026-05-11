Заведующего отделением и врача-психиатра задержали за вымогательство $25 тыс. у пациента, имеющего основания для инвалидности, - прокуратура Киева. ФОТО
В Киеве заведующего отделением и врача-психиатра задержали за вымогательство 25 000 долларов у пациента, имеющего основания для оформления инвалидности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Подозрение в вымогательстве денег
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры заведующему психиатрического отделения и врачу-психиатру столичной больницы сообщено о подозрениях в вымогательстве денег у пациента за назначение лечения и оформление документов для получения группы инвалидности (ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 368 УК Украины).
К заведующему психиатрическим отделением обратились в интересах мужчины, страдающего психическими заболеваниями, с просьбой помочь оформить инвалидность. Имеющиеся медицинские показатели и установленные диагнозы могли служить основанием для ее получения.
Заведующий отделением отметил, что пациенту нужно пройти лечение и находиться в стационаре в течение 150 дней. За это нужно заплатить 25 тыс. долларов США. Такую сумму медик объяснил "сложными временами".
Задержание
Заведующего психиатрическим отделением и врача-психиатра задержали в порядке статьи 208 УК Украины.
Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 3 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль