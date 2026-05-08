РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5231 посетитель онлайн
Новости Фото Фиктивная инвалидность
1 141 25

До $15 тысяч за фиктивную инвалидность: на Волыни разоблачили врачей и посредников. ФОТОрепортаж

На Волыни полицейские разоблачили организованную группу врачей и посредников, занимавшихся взяточничеством в связи с оформлением фиктивной инвалидности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Схема оформления фиктивных диагнозов

Как отмечается, участники группировки наладили схему незаконного оформления фиктивных диагнозов и групп инвалидности для военнообязанных мужчин с целью уклонения от мобилизации. По предварительным данным, фигуранты успели незаконно оформить инвалидность как минимум 20 военнообязанным гражданам и получить около 300 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Разоблачили коррупционную схему оперативники управления стратегических расследований в Волынской области Нацполиции совместно со следователями следственного управления полиции Волыни.

Читайте также: Фальшивые инвалидности для выплат и выезда: прокуроры направили дело в суд

Что уже установило следствие?

По данным следствия, схему организовали предпринимательница вместе с бывшим военнослужащим. К преступной деятельности привлекли врачей различных специальностей медицинских учреждений области, членов экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека.

"Фигуранты за деньги создавали "истории болезни", изготавливали фиктивные медицинские документы, организовывали псевдолечение и вносили недостоверные данные в электронную медицинскую систему. В дальнейшем "клиентов" направляли к подконтрольным врачам и в профильные медицинские учреждения для получения необходимых заключений и безосновательного установления групп инвалидности", - говорится в сообщении.

Читайте также: Экс-директора департамента КГГА будут судить за фиктивную инвалидность и мошенничество, - прокуратура

Цена вопроса

Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 15 тысяч долларов. По предварительным данным, участники схемы успели незаконно оформить инвалидность как минимум 20 военнообязанным гражданам и получить около 300 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Полицейские также установили, что организатор схемы использовала полученные средства для легализации незаконных доходов - в частности, приобрела автомобили премиум-класса Audi Q7 и Porsche Macan общей стоимостью около 100 тысяч долларов.

махинации с фиктивной инвалидностью
махинации с фиктивной инвалидностью
махинации с фиктивной инвалидностью
махинации с фиктивной инвалидностью
махинации с фиктивной инвалидностью
махинации с фиктивной инвалидностью

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачили сержантов, которые благодаря фиктивным справкам уволились со службы и получили по 100 тысяч грн

Задержание и подозрения

  • Сотрудники УСР в Волынской области совместно со следователями полиции задержали организатора и ее сообщника "на горячем" во время получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 4 тысячи долларов.
  • Правоохранители провели 17 обысков по местам проживания и работы фигурантов. Изъяли 9 600 долларов, 584 000 грн, более 3700 евро, автомобиль Audi Q7, медицинские печати, документацию, ноутбуки, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.
  • В настоящее время организатор и двое сообщников задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлено подозрение по статье 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мер пресечения. Проводятся дальнейшие мероприятия для объявления подозрений другим участникам схемы.
  • Расследование продолжается под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры. Мероприятия по раскрытию проводились совместно с УСБУ.

Автор: 

Нацполиция (16884) инвалидность (219) уклонисты (1313) Волынская область (1088)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Ну, є попит- є й пропозиція. Особисто я отримав групу як подяку за допомогу по деяких земельних питаннях він одного з народних депутатів України.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:09 Ответить
+2
Очевидно всім, що інвалідність у мирняку після 2022 р. - у більшості випадків - куплена. Маю з десяток знайомих, колег, друзів, які собі зробили фіктивні такі інвалідності. І оптимально її робити у невропатолога.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:25 Ответить
+2
Ці діячі з ВЛК покорять професію і завдали колосальної шкоди державі. Тисячі хворих відправлені в сили оборони, де стали тягарем для бюджету а тисячі різних прокурорів чиновників, генералів, майорів дали непридатність. Це держзраду і мародерство
показать весь комментарий
08.05.2026 13:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібно щось робити з цими "інвалідами", парковок біля качалок для інвалідів вже не вистачає.
показать весь комментарий
08.05.2026 12:59 Ответить
Ну, є попит- є й пропозиція. Особисто я отримав групу як подяку за допомогу по деяких земельних питаннях він одного з народних депутатів України.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:09 Ответить
О, то ви шановна та поважна людина.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:34 Ответить
Я депутат громади і заступник голови. Просто він у нас лошара і все тут вирішую я.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:34 Ответить
Отже я не помилився.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:38 Ответить
Очевидно всім, що інвалідність у мирняку після 2022 р. - у більшості випадків - куплена. Маю з десяток знайомих, колег, друзів, які собі зробили фіктивні такі інвалідності. І оптимально її робити у невропатолога.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:25 Ответить
Хочуть люди жити. Але, якщо війна продовжуватиметься з приблизно поточною інтенсивністю, то доберуться і до них.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:37 Ответить
Вже добираються: пів року тому в нас Берегові (Закарпаття) впіймали невропатолога Янчика. Думаю, слідчі там розмотують зараз всі ті діагнози по списку, кому цей невропатолог за 4 останні роки їх намалював.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:39 Ответить
З власного досвіду скажу шо не менше інвалідностей було куплено і до великої війни.Власник фірми де я давно працював,напідпитку розповідав як купив інвалідність,і хвалився шо через пару років витрачені на покупку гроші відіб'ються і піде чистий плюс.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:38 Ответить
Одні роблять фіктивні інвалідності, а іншим інвалідність не дають, бо діагноз є, але ж бабки вимагають, а бабок нема...
показать весь комментарий
08.05.2026 13:45 Ответить
Ну це вже, що собі мудрий наріт за 35 років постелив, - то те й має. Покищо живемо 35 років в такому абсурді.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:48 Ответить
Ці діячі з ВЛК покорять професію і завдали колосальної шкоди державі. Тисячі хворих відправлені в сили оборони, де стали тягарем для бюджету а тисячі різних прокурорів чиновників, генералів, майорів дали непридатність. Це держзраду і мародерство
показать весь комментарий
08.05.2026 13:28 Ответить
А прості пересічні фіктивних довідок не отримували? Якось ви однобоко коментуєте ситуацію. Половина з перерахованих ввми ухилянтів і так бронь мають. Інвалідність їм хіба як бонус потрібна.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:39 Ответить
А скільки коштувала "інвалідність" у Крупи для її клієнтів-прокурорів?
показать весь комментарий
08.05.2026 13:29 Ответить
Я думаю, що це натуральний обмін був. Якось не по поняттям буде прокурорам платити гроші потенційній клієнтці.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:41 Ответить
Теж так вважаю. В середовищі чиновників завжди діяв принцип "ти - мені / я - тобі".
Полікуватися, отримати водійське посвідчення, компенсацію, інвалідність, дозвіл на що-небудь...
Всі пов'язані між собою. Тому й не дивно, що Крупа досі не відбуває покарання а її майно не конфісковане.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:45 Ответить
💯
показать весь комментарий
08.05.2026 13:54 Ответить
В середовищі чиновників завжди діяв принцип "ти - мені / я - тобі"

А в якому середовищі не так? Чи простолюдини один одному щось роблять за так, по доброті душевній?
показать весь комментарий
08.05.2026 14:08 Ответить
Взагалі то так, роблять. Шкода, якщо ви життя прожили, а вам про це невідомо.
І не порівнюйте взаємовідносини між людьми, не залежними один від одного, з відносинами у сфері надання державних послуг (безкоштовних та гарантованих законами у тому числі).
показать весь комментарий
08.05.2026 14:16 Ответить
"Шкода, якщо ви життя прожили, а вам про це невідомо."

З чого ти взяв, що мені невідомо? І що тут порівнювати? Чиновники не з марсу. Ті ж самі простолюдини в минулому. Тому справа зовсім не "середовищі чиновників". Простолюдини, які надають "безкоштовні та гарантовані послуги", ті ж самі жеківські електрики чи сантехніки, теж не відмовляються від додаткової оплати їм особисто, а багато з них і прямо про це кажуть.
показать весь комментарий
09.05.2026 02:33 Ответить
Знову не поділились? Це повсюди, у нас вже мільйони липових інвалідів.
Он прокурори всі інваліди з гігантськими спецпенсіями.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:52 Ответить
Знову не поділились? Це повсюди, у нас вже мільйони липових інвалідів.
Он прокурори всі інваліди з гігантськими спецпенсіями.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:52 Ответить
Це, звісно, добре. Але коли почнуть викривати і карати тих, хто дійсно хворих і непридатних відправив в окопи?
показать весь комментарий
08.05.2026 14:06 Ответить
і що далі?? те саме що завжд якщо не співпраця зі слідством ,то куплять люкс-життя на зоні. гроші дзвінять.. То до відома на сьогодні й досі штампують інвалідності що повязують з Чорнобилем - це платна як і сама інваліднсть
показать весь комментарий
08.05.2026 14:45 Ответить
 
 