До $15 тысяч за фиктивную инвалидность: на Волыни разоблачили врачей и посредников. ФОТОрепортаж
На Волыни полицейские разоблачили организованную группу врачей и посредников, занимавшихся взяточничеством в связи с оформлением фиктивной инвалидности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Схема оформления фиктивных диагнозов
Как отмечается, участники группировки наладили схему незаконного оформления фиктивных диагнозов и групп инвалидности для военнообязанных мужчин с целью уклонения от мобилизации. По предварительным данным, фигуранты успели незаконно оформить инвалидность как минимум 20 военнообязанным гражданам и получить около 300 тысяч долларов неправомерной выгоды.
Разоблачили коррупционную схему оперативники управления стратегических расследований в Волынской области Нацполиции совместно со следователями следственного управления полиции Волыни.
Что уже установило следствие?
По данным следствия, схему организовали предпринимательница вместе с бывшим военнослужащим. К преступной деятельности привлекли врачей различных специальностей медицинских учреждений области, членов экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека.
"Фигуранты за деньги создавали "истории болезни", изготавливали фиктивные медицинские документы, организовывали псевдолечение и вносили недостоверные данные в электронную медицинскую систему. В дальнейшем "клиентов" направляли к подконтрольным врачам и в профильные медицинские учреждения для получения необходимых заключений и безосновательного установления групп инвалидности", - говорится в сообщении.
Цена вопроса
Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 15 тысяч долларов. По предварительным данным, участники схемы успели незаконно оформить инвалидность как минимум 20 военнообязанным гражданам и получить около 300 тысяч долларов неправомерной выгоды.
Полицейские также установили, что организатор схемы использовала полученные средства для легализации незаконных доходов - в частности, приобрела автомобили премиум-класса Audi Q7 и Porsche Macan общей стоимостью около 100 тысяч долларов.
Задержание и подозрения
- Сотрудники УСР в Волынской области совместно со следователями полиции задержали организатора и ее сообщника "на горячем" во время получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 4 тысячи долларов.
- Правоохранители провели 17 обысков по местам проживания и работы фигурантов. Изъяли 9 600 долларов, 584 000 грн, более 3700 евро, автомобиль Audi Q7, медицинские печати, документацию, ноутбуки, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.
- В настоящее время организатор и двое сообщников задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлено подозрение по статье 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мер пресечения. Проводятся дальнейшие мероприятия для объявления подозрений другим участникам схемы.
- Расследование продолжается под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры. Мероприятия по раскрытию проводились совместно с УСБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Полікуватися, отримати водійське посвідчення, компенсацію, інвалідність, дозвіл на що-небудь...
Всі пов'язані між собою. Тому й не дивно, що Крупа досі не відбуває покарання а її майно не конфісковане.
А в якому середовищі не так? Чи простолюдини один одному щось роблять за так, по доброті душевній?
І не порівнюйте взаємовідносини між людьми, не залежними один від одного, з відносинами у сфері надання державних послуг (безкоштовних та гарантованих законами у тому числі).
З чого ти взяв, що мені невідомо? І що тут порівнювати? Чиновники не з марсу. Ті ж самі простолюдини в минулому. Тому справа зовсім не "середовищі чиновників". Простолюдини, які надають "безкоштовні та гарантовані послуги", ті ж самі жеківські електрики чи сантехніки, теж не відмовляються від додаткової оплати їм особисто, а багато з них і прямо про це кажуть.
Он прокурори всі інваліди з гігантськими спецпенсіями.
Он прокурори всі інваліди з гігантськими спецпенсіями.