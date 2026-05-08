До $15 тысяч за фиктивную инвалидность: на Волыни разоблачили врачей и посредников. ФОТОрепортаж

На Волыни полицейские разоблачили организованную группу врачей и посредников, занимавшихся взяточничеством в связи с оформлением фиктивной инвалидности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Схема оформления фиктивных диагнозов

Как отмечается, участники группировки наладили схему незаконного оформления фиктивных диагнозов и групп инвалидности для военнообязанных мужчин с целью уклонения от мобилизации. По предварительным данным, фигуранты успели незаконно оформить инвалидность как минимум 20 военнообязанным гражданам и получить около 300 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Разоблачили коррупционную схему оперативники управления стратегических расследований в Волынской области Нацполиции совместно со следователями следственного управления полиции Волыни.

Что уже установило следствие?

По данным следствия, схему организовали предпринимательница вместе с бывшим военнослужащим. К преступной деятельности привлекли врачей различных специальностей медицинских учреждений области, членов экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека.

"Фигуранты за деньги создавали "истории болезни", изготавливали фиктивные медицинские документы, организовывали псевдолечение и вносили недостоверные данные в электронную медицинскую систему. В дальнейшем "клиентов" направляли к подконтрольным врачам и в профильные медицинские учреждения для получения необходимых заключений и безосновательного установления групп инвалидности", - говорится в сообщении.

Цена вопроса

Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 15 тысяч долларов. По предварительным данным, участники схемы успели незаконно оформить инвалидность как минимум 20 военнообязанным гражданам и получить около 300 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Полицейские также установили, что организатор схемы использовала полученные средства для легализации незаконных доходов - в частности, приобрела автомобили премиум-класса Audi Q7 и Porsche Macan общей стоимостью около 100 тысяч долларов.













Задержание и подозрения