Разоблачили сержантов, которые благодаря фиктивным справкам уволились со службы и получили по 100 тысяч грн

В Харьковской области разоблачены сержанты, которые незаконно получили по 100 000 гривен от государства

В Харьковской области правоохранители разоблачили двух сержантов, незаконно уволившихся с военной службы и получивших по 100 тысяч гривен государственных выплат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, военные из разных частей действовали по одинаковой схеме.

Фиктивные справки об инвалидности

Фигуранты подали рапорты об увольнении вместе с поддельными документами, в которых указывалось, что их жены имеют II группу инвалидности и нуждаются в постоянном уходе.

На основании этих документов командование одобрило их увольнение.

После увольнения каждый из сержантов получил по 100 тысяч гривен денежного обеспечения.

Подозрение и наказание

Обоим мужчинам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение от военной службы).

В ходе расследования подозреваемые добровольно возместили государству незаконно полученные средства.

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

выплаты военнослужащие уклонисты Харьковская область
От лохи, А он Козловський і Вакарчук звільнилися по закону зовсім с зсу і їздять з концертами і рекламами! І убд в них є!
25.03.2026 16:03 Ответить
Як кажуть на телемарафєтє: "вони друзі ДМБ"
25.03.2026 16:07 Ответить
Боюсь, що по закінчені війни головними героями стануть різноманітні пройдисвіти, а не ті, хто проливали свою кров!
25.03.2026 16:04 Ответить
Не в первый раз.
25.03.2026 16:11 Ответить
у убд постануть справедливі питання.
і нехай оті пройдисвіти, спробують що там булькати чи залякувати мєнтами.
гранати на кожного знайдуться. про дрони, взагалі мовчу.
знаю безпосередньо, настрої на лбз!!!!
25.03.2026 16:23 Ответить
 
 