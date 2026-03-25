Разоблачили сержантов, которые благодаря фиктивным справкам уволились со службы и получили по 100 тысяч грн
В Харьковской области правоохранители разоблачили двух сержантов, незаконно уволившихся с военной службы и получивших по 100 тысяч гривен государственных выплат.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.
По данным следствия, военные из разных частей действовали по одинаковой схеме.
Фиктивные справки об инвалидности
Фигуранты подали рапорты об увольнении вместе с поддельными документами, в которых указывалось, что их жены имеют II группу инвалидности и нуждаются в постоянном уходе.
На основании этих документов командование одобрило их увольнение.
После увольнения каждый из сержантов получил по 100 тысяч гривен денежного обеспечения.
Подозрение и наказание
Обоим мужчинам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение от военной службы).
В ходе расследования подозреваемые добровольно возместили государству незаконно полученные средства.
Им грозит до 10 лет лишения свободы.
і нехай оті пройдисвіти, спробують що там булькати чи залякувати мєнтами.
гранати на кожного знайдуться. про дрони, взагалі мовчу.
знаю безпосередньо, настрої на лбз!!!!