Бывшему военному чиновнику сообщено о подозрении в безосновательном начислении 72 миллионов гривен. ФОТО

Под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении бывшему начальнику инженерной службы - начальнику отделения штаба одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.

По данным следствия, в 2024 году чиновник составил рапорт с недостоверными сведениями о якобы непосредственном участии военнослужащих в боевых действиях, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

На его основании в течение января-мая 2024 года было начислено и выплачено дополнительное денежное вознаграждение.

Военные не имели надлежащих оснований для получения дополнительных вознаграждений

Фактически сформированный отряд выполнял задачи по возведению фортификационных сооружений и установке невзрывных заграждений на востоке Украины за линией боевого столкновения.

Установлено, что только за пять месяцев 2024 года было выплачено лишних дополнительных вознаграждений военнослужащим на общую сумму 72 миллиона 295 тысяч гривен.

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