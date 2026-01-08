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Ексвійськовому посадовцю повідомлено про підозру у безпідставному нарахуванні 72 мільйонів гривень. ФОТО

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру колишньому начальнику інженерної служби - начальнику відділення штабу однієї з військових частин Національної гвардії України.

За даними слідства, у 2024 році посадовець склав рапорт із недостовірними відомостями про нібито безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

На його підставі упродовж січня-травня 2024 року було нараховано та виплачено додаткову грошову винагороду.

Військові не мали належних підстав на отримання додаткових винагород

Фактично зведений загін виконував завдання зі зведення фортифікаційних споруд та встановлення невибухових загороджень на сході України поза лінією бойового зіткнення.

Встановлено, що лише за п'ять місяців 2024 року було сплачено зайвих додаткових винагород військовослужбовцям на загальну суму 72 мільйонів 295 тисяч гривень.

шахрайство

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Автор: 

Нацполіція (15858) Національна гвардія НГУ (1824) ДБР (4018) Львівська область (2858)
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Топ коментарі
+9
я вірно прочитав? 72 млн?
і це один епізод.
дивно, чому сша не хочуть давати гроші?
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08.01.2026 14:15 Відповісти
+6
Нічого собі,,! А мкільки ж тоді ворують військові посадовці рангом повище? 🤬
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08.01.2026 14:15 Відповісти
+3
Я б ЗеМразям і копья би не дав, тільки зброю, але ж тоді вони почнуть продавать зброю. Тому приходиться давати і гроші
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08.01.2026 14:25 Відповісти

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