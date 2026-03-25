Викрили сержантів, які через фіктивні довідки звільнилися зі служби та отримали по 100 тисяч грн

На Харківщині правоохоронці викрили двох сержантів, які незаконно звільнилися з військової служби та отримали по 100 тисяч гривень державних виплат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Національна поліція України.

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За даними слідства, військові з різних частин діяли за однаковою схемою.

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Фіктивні довідки про інвалідність

Фігуранти подали рапорти на звільнення разом із підробленими документами, у яких зазначалося, що їхні дружини мають ІІ групу інвалідності та потребують постійного догляду.

На підставі цих документів командування погодило їхнє звільнення.

Після звільнення кожен із сержантів отримав по 100 тисяч гривень грошового забезпечення.

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Підозра та покарання

Обом чоловікам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство) та ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення від військової служби).

У ході розслідування підозрювані добровільно відшкодували державі незаконно отримані кошти.

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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