До $15 тисяч за фіктивну інвалідність: на Волині викрили лікарів і посередників. ФОТОрепортаж

На Волині поліцейські викрили організовану групу лікарів та посередників на хабарництві за фіктивну інвалідність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Схема оформлення фіктивних діагнозів

Як зазначається, учасники угруповання налагодили схему незаконного оформлення фіктивних діагнозів та груп інвалідності для військовозобов’язаних чоловіків з метою уникнення мобілізації. За попередніми даними, фігуранти встигли незаконно оформити інвалідність щонайменше 20 військовозобов’язаним громадянам та отримати близько 300 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Викрили корупційну схему оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління поліції Волині.

Що вже встановило слідство?

За даними слідства, організували схему підприємиця разом з колишнім військовослужбовцем. До злочинної діяльності залучили лікарів різних спеціалізацій медичних закладів області, членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

"Фігуранти за гроші створювали "історії хвороби", виготовляли фіктивні медичні документи, організовували псевдолікування та вносили недостовірні дані до електронної медичної системи. Надалі "клієнтів" направляли до підконтрольних лікарів та профільних медичних установ для отримання необхідних висновків і безпідставного встановлення груп інвалідності", - йдеться у повідомленні.

Ціна питання

Вартість таких "послуг" становила від 8 до 15 тисяч доларів. За попередніми даними, учасники схеми встигли незаконно оформити інвалідність щонайменше 20 військовозобов’язаним громадянам та отримати близько 300 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Поліцейські також встановили, що організаторка схеми використовувала отримані кошти для легалізації незаконних доходів - зокрема придбала автомобілі преміумкласу Audi Q7 та Porsche Macan загальною вартістю близько 100 тисяч доларів.

Затримання та підозри

  • Співробітники УСР у Волинській області спільно зі слідчими поліції затримали організаторку та її спільника "на гарячому" під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 4 тисячі доларів.
  • Правоохоронці провели 17 обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів. Вилучили 9 600 доларів, 584 000 грн, понад 3700 Євро, автомобіль Audi Q7, медичні печатки, документацію, ноутбуки, мобільні телефони та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.
  • Наразі організаторку та двох спільників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголосили підозри за статтею 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Проводяться подальші заходи для оголошення підозр іншим учасникам схеми.
  • Слідство триває за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури. Заходи з викриття проводилися спільно з УСБУ.

Ну, є попит- є й пропозиція. Особисто я отримав групу як подяку за допомогу по деяких земельних питаннях він одного з народних депутатів України.
08.05.2026 13:09 Відповісти
Очевидно всім, що інвалідність у мирняку після 2022 р. - у більшості випадків - куплена. Маю з десяток знайомих, колег, друзів, які собі зробили фіктивні такі інвалідності. І оптимально її робити у невропатолога.
08.05.2026 13:25 Відповісти
Ці діячі з ВЛК покорять професію і завдали колосальної шкоди державі. Тисячі хворих відправлені в сили оборони, де стали тягарем для бюджету а тисячі різних прокурорів чиновників, генералів, майорів дали непридатність. Це держзраду і мародерство
08.05.2026 13:28 Відповісти
Потрібно щось робити з цими "інвалідами", парковок біля качалок для інвалідів вже не вистачає.
08.05.2026 12:59 Відповісти
Ну, є попит- є й пропозиція. Особисто я отримав групу як подяку за допомогу по деяких земельних питаннях він одного з народних депутатів України.
08.05.2026 13:09 Відповісти
О, то ви шановна та поважна людина.
08.05.2026 13:34 Відповісти
Я депутат громади і заступник голови. Просто він у нас лошара і все тут вирішую я.
08.05.2026 14:34 Відповісти
Отже я не помилився.
08.05.2026 14:38 Відповісти
Очевидно всім, що інвалідність у мирняку після 2022 р. - у більшості випадків - куплена. Маю з десяток знайомих, колег, друзів, які собі зробили фіктивні такі інвалідності. І оптимально її робити у невропатолога.
08.05.2026 13:25 Відповісти
Хочуть люди жити. Але, якщо війна продовжуватиметься з приблизно поточною інтенсивністю, то доберуться і до них.
08.05.2026 13:37 Відповісти
Вже добираються: пів року тому в нас Берегові (Закарпаття) впіймали невропатолога Янчика. Думаю, слідчі там розмотують зараз всі ті діагнози по списку, кому цей невропатолог за 4 останні роки їх намалював.
08.05.2026 13:39 Відповісти
З власного досвіду скажу шо не менше інвалідностей було куплено і до великої війни.Власник фірми де я давно працював,напідпитку розповідав як купив інвалідність,і хвалився шо через пару років витрачені на покупку гроші відіб'ються і піде чистий плюс.
08.05.2026 13:38 Відповісти
Одні роблять фіктивні інвалідності, а іншим інвалідність не дають, бо діагноз є, але ж бабки вимагають, а бабок нема...
08.05.2026 13:45 Відповісти
Ну це вже, що собі мудрий наріт за 35 років постелив, - то те й має. Покищо живемо 35 років в такому абсурді.
08.05.2026 13:48 Відповісти
Ці діячі з ВЛК покорять професію і завдали колосальної шкоди державі. Тисячі хворих відправлені в сили оборони, де стали тягарем для бюджету а тисячі різних прокурорів чиновників, генералів, майорів дали непридатність. Це держзраду і мародерство
08.05.2026 13:28 Відповісти
А прості пересічні фіктивних довідок не отримували? Якось ви однобоко коментуєте ситуацію. Половина з перерахованих ввми ухилянтів і так бронь мають. Інвалідність їм хіба як бонус потрібна.
08.05.2026 13:39 Відповісти
А скільки коштувала "інвалідність" у Крупи для її клієнтів-прокурорів?
08.05.2026 13:29 Відповісти
Я думаю, що це натуральний обмін був. Якось не по поняттям буде прокурорам платити гроші потенційній клієнтці.
08.05.2026 13:41 Відповісти
Теж так вважаю. В середовищі чиновників завжди діяв принцип "ти - мені / я - тобі".
Полікуватися, отримати водійське посвідчення, компенсацію, інвалідність, дозвіл на що-небудь...
Всі пов'язані між собою. Тому й не дивно, що Крупа досі не відбуває покарання а її майно не конфісковане.
08.05.2026 13:45 Відповісти
💯
08.05.2026 13:54 Відповісти
В середовищі чиновників завжди діяв принцип "ти - мені / я - тобі"

А в якому середовищі не так? Чи простолюдини один одному щось роблять за так, по доброті душевній?
08.05.2026 14:08 Відповісти
Взагалі то так, роблять. Шкода, якщо ви життя прожили, а вам про це невідомо.
І не порівнюйте взаємовідносини між людьми, не залежними один від одного, з відносинами у сфері надання державних послуг (безкоштовних та гарантованих законами у тому числі).
08.05.2026 14:16 Відповісти
"Шкода, якщо ви життя прожили, а вам про це невідомо."

З чого ти взяв, що мені невідомо? І що тут порівнювати? Чиновники не з марсу. Ті ж самі простолюдини в минулому. Тому справа зовсім не "середовищі чиновників". Простолюдини, які надають "безкоштовні та гарантовані послуги", ті ж самі жеківські електрики чи сантехніки, теж не відмовляються від додаткової оплати їм особисто, а багато з них і прямо про це кажуть.
09.05.2026 02:33 Відповісти
Знову не поділились? Це повсюди, у нас вже мільйони липових інвалідів.
Он прокурори всі інваліди з гігантськими спецпенсіями.
08.05.2026 13:52 Відповісти
Це, звісно, добре. Але коли почнуть викривати і карати тих, хто дійсно хворих і непридатних відправив в окопи?
08.05.2026 14:06 Відповісти
і що далі?? те саме що завжд якщо не співпраця зі слідством ,то куплять люкс-життя на зоні. гроші дзвінять.. То до відома на сьогодні й досі штампують інвалідності що повязують з Чорнобилем - це платна як і сама інваліднсть
08.05.2026 14:45 Відповісти
 
 