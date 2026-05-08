До $15 тисяч за фіктивну інвалідність: на Волині викрили лікарів і посередників. ФОТОрепортаж

На Волині поліцейські викрили організовану групу лікарів та посередників на хабарництві за фіктивну інвалідність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Схема оформлення фіктивних діагнозів

Як зазначається, учасники угруповання налагодили схему незаконного оформлення фіктивних діагнозів та груп інвалідності для військовозобов’язаних чоловіків з метою уникнення мобілізації. За попередніми даними, фігуранти встигли незаконно оформити інвалідність щонайменше 20 військовозобов’язаним громадянам та отримати близько 300 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Викрили корупційну схему оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління поліції Волині.

Що вже встановило слідство?

За даними слідства, організували схему підприємиця разом з колишнім військовослужбовцем. До злочинної діяльності залучили лікарів різних спеціалізацій медичних закладів області, членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

"Фігуранти за гроші створювали "історії хвороби", виготовляли фіктивні медичні документи, організовували псевдолікування та вносили недостовірні дані до електронної медичної системи. Надалі "клієнтів" направляли до підконтрольних лікарів та профільних медичних установ для отримання необхідних висновків і безпідставного встановлення груп інвалідності", - йдеться у повідомленні.

Ціна питання

Вартість таких "послуг" становила від 8 до 15 тисяч доларів. За попередніми даними, учасники схеми встигли незаконно оформити інвалідність щонайменше 20 військовозобов’язаним громадянам та отримати близько 300 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Поліцейські також встановили, що організаторка схеми використовувала отримані кошти для легалізації незаконних доходів - зокрема придбала автомобілі преміумкласу Audi Q7 та Porsche Macan загальною вартістю близько 100 тисяч доларів.













Затримання та підозри