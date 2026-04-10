Фейкові інвалідності для виплат і виїзду: прокурори направили справу до суду

Прокурори скерували до суду обвинувальні акти щодо шістьох осіб, які використовували підроблені довідки про інвалідність.

За даними слідства, вони незаконно отримали бюджетні виплати, а двоє чоловіків також виїжджали за кордон - один раз і 13 разів відповідно.

Збитки державі понад 530 тисяч гривень відшкодовано, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Серед обвинувачених - троє жінок із Львівського регіону та троє чоловіків із Львівщини й Прикарпаття. У квітні–серпні 2022 року вони отримали підроблені довідки МСЕК про III групу інвалідності та на їх підставі оформили щомісячні виплати. Жоден із них не мав законних підстав для встановлення інвалідності, а військовозобов’язані чоловіки - для виїзду за кордон.

Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, пособництво у підробленні та використання підроблених документів.





"Сьогодні ми маємо не лише передану до суду справу, а й повне відшкодування завданих державі збитків. Жодна "куплена" довідка не здатна захистити від правосуддя, коли шахрайство стає очевидним", - зазначила прокурорка у провадженні Тетяна Карпова

Окремо в судах уже розглядаються справи щодо медиків, причетних до видачі фіктивних довідок - їм інкримінують незаконне переправлення осіб через кордон і службове підроблення.

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