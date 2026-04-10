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Фейкові інвалідності для виплат і виїзду: прокурори направили справу до суду

Прокурори направили справу до суду справи про інвалідність фіктивну

Прокурори скерували до суду обвинувальні акти щодо шістьох осіб, які використовували підроблені довідки про інвалідність.

За даними слідства, вони незаконно отримали бюджетні виплати, а двоє чоловіків також виїжджали за кордон - один раз і 13 разів відповідно.

Збитки державі понад 530 тисяч гривень відшкодовано, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Серед обвинувачених - троє жінок із Львівського регіону та троє чоловіків із Львівщини й Прикарпаття. У квітні–серпні 2022 року вони отримали підроблені довідки МСЕК про III групу інвалідності та на їх підставі оформили щомісячні виплати. Жоден із них не мав законних підстав для встановлення інвалідності, а військовозобов’язані чоловіки - для виїзду за кордон.

Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, пособництво у підробленні та використання підроблених документів.

"Сьогодні ми маємо не лише передану до суду справу, а й повне відшкодування завданих державі збитків. Жодна "куплена" довідка не здатна захистити від правосуддя, коли шахрайство стає очевидним", - зазначила прокурорка у провадженні Тетяна Карпова

Окремо в судах уже розглядаються справи щодо медиків, причетних до видачі фіктивних довідок - їм інкримінують незаконне переправлення осіб через кордон і службове підроблення.

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Автор: 

суд (11981) Офіс Генпрокурора (3989)
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