Підпали та вимагання: на Київщині викрито групу, яка тиснула на підприємців. ФОТОрепортаж

Прокурори Київської обласної прокуратури спільно з поліцією викрили та припинили діяльність організованої групи, що діяла у Києві та області.

За даними слідства, у 2025-2026 роках семеро чоловіків із міста Малин Житомирської області вчиняли тяжкі злочини проти власності - вимагання та підпали майна, зокрема підприємців, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Серед задокументованого - підпал дверей квартири потерпілого та спроба підпалу його автомобіля.

Організатор угруповання координував діяльність так званого "силового блоку", до складу якого входили раніше судимі особи. Учасники групи виконували ролі виконавців, кур’єрів, координаторів самого злочину та осіб, відповідальних за залякування потерпілих.

Учасники організованої групи ретельно продумували кожну деталь та дії: розвідка місцевості на наявність камер відеоспостережень, охорони тощо, прораховували маршрути підходу та відходу, методи конспірації. Ділки завжди користувалися різними автомобілями, слідкували за потерпілими за допомогою GPS-трекерів. Щоби фігуранти мали змогу пересуватися вночі, під час комендантської години, використовували липові посвідчення працівників різних правоохоронних органів, перепустками.

7 квітня 2026 року правоохоронці провели 34 обшуки на Київщині, Житомирщині та в столиці. Вилучено вогнепальну і холодну зброю, гранати, засоби конспірації, підроблені документи, телефони, кошти та автомобілі.

Затримано 6 учасників, ще одного оголошено в розшук. Їм повідомлено про підозру. Підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Триває встановлення всіх обставин та інших епізодів злочинної діяльності.



















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