Поджоги и вымогательство: в Киевской области разоблачена группа, которая оказывала давление на предпринимателей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Киевской областной прокуратуры совместно с полицией раскрыли и пресекли деятельность организованной группы, действовавшей в Киеве и области.

По данным следствия, в 2025-2026 годах семеро мужчин из города Малин Житомирской области совершали тяжкие преступления против собственности - вымогательство и поджоги имущества, в частности предпринимателей, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Среди задокументированных - поджог двери квартиры потерпевшего и попытка поджога его автомобиля.

Организатор группировки координировал деятельность так называемого "силового блока", в состав которого входили ранее судимые лица. Участники группы выполняли роли исполнителей, курьеров, координаторов самого преступления и лиц, ответственных за запугивание потерпевших.

Участники организованной группы тщательно продумывали каждую деталь и действия: разведку местности на наличие камер видеонаблюдения, охраны и т. п., просчитывали маршруты подхода и отхода, методы конспирации. Преступники всегда пользовались разными автомобилями, следили за потерпевшими с помощью GPS-трекеров. Чтобы фигуранты могли передвигаться ночью, во время комендантского часа, они использовали поддельные удостоверения сотрудников различных правоохранительных органов и пропуска.

7 апреля 2026 года правоохранители провели 34 обыска в Киевской и Житомирской областях, а также в столице. Изъято огнестрельное и холодное оружие, гранаты, средства конспирации, поддельные документы, телефоны, денежные средства и автомобили.

Задержаны 6 участников, еще один объявлен в розыск. Им сообщено о подозрении. Подозреваемым избраны меры пресечения.

Продолжается установление всех обстоятельств и других эпизодов преступной деятельности.



















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