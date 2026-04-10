Фейковые инвалидности для выплат и выезда: прокуроры направили дело в суд

Прокуроры направили в суд обвинительные акты в отношении шестерых человек, которые использовали поддельные справки об инвалидности.

По данным следствия, они незаконно получили бюджетные выплаты, а двое мужчин также выезжали за границу - один раз и 13 раз соответственно.

Ущерб государству в размере более 530 тысяч гривен возмещен, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Среди обвиняемых - три женщины из Львовского региона и трое мужчин из Львовщины и Прикарпатья. В апреле–августе 2022 года они получили поддельные справки МСЭК о III группе инвалидности и на их основании оформили ежемесячные выплаты. Ни у кого из них не было законных оснований для установления инвалидности, а у военнообязанных мужчин - для выезда за границу.

Им инкриминируют завладение бюджетными средствами путем обмана, пособничество в подделке и использование поддельных документов.





"Сегодня у нас есть не только переданное в суд дело, но и полное возмещение нанесенного государству ущерба. Ни одна "купленная" справка не способна защитить от правосудия, когда мошенничество становится очевидным", - отметила прокурор по данному делу Татьяна Карпова.

Отдельно в судах уже рассматриваются дела в отношении медиков, причастных к выдаче фиктивных справок - им инкриминируют незаконную переправку лиц через границу и служебный подлог.

Читайте также: Поджоги и вымогательство: в Киевской области разоблачена группа, которая давила на предпринимателей. ФОТОрепортаж