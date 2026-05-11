Завідувача відділення та лікаря-психіатра затримали за вимагання $25 тис. у пацієнта, який має підстави для інвалідності, - прокуратура Києва. ФОТО

У Києві завідувача відділення та лікаря-психіатра затримали за вимагання 25 000$ у пацієнта, який має підстави для оформлення інвалідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Підозра у вимаганні грошей

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завідувачу психіатричного відділення та лікарю-психіатру столичної лікарні повідомлено про підозри у вимаганні грошей з пацієнта за призначення лікування та оформлення документів для отримання групи інвалідності (ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 368 КК України).

До завідувача психіатричного відділення звернулися в інтересах чоловіка, який має психічні захворювання з проханням допомогти оформити інвалідність. Наявні медичні показники та встановлені діагнози могли бути підставою для її отримання.

Завідувач відділення зазначив, що пацієнту потрібно пройти лікування та перебувати на стаціонарі протягом 150 днів. За це потрібно заплатити 25 тис. доларів США. Таку суму медик пояснив "складними часами".

Затримання

Завідувача психіатричного відділення та лікаря-психіатра затримали у порядку статті 208 КК України.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у 3 млн грн.