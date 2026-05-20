Rolex, Dior и тысячи в валюте: Крупе могут вернуть изъятые вещи, - "Суспільне"

Средства и имущество, изъятые у бывшей главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы, могут быть возвращены или частично конфискованы в зависимости от решения суда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации "Суспільного" со ссылкой на адвоката Наталью Свирневскую.

Что может произойти с изъятыми активами

По словам адвоката, в случае закрытия уголовного производства из-за отсутствия состава преступления все изъятые средства и имущество должны быть возвращены владельцам.

Если же суд вынесет обвинительный приговор, окончательное решение относительно активов будет принимать суд. В таком случае часть имущества могут конфисковать в доход государства, а часть - вернуть.

В декларациях за 2024 и 2025 годы, поданных в 2026 году, Крупа указала, что часть ее активов была изъята правоохранительными органами. Среди них - часы Rolex, драгоценности Dior, а также наличные в долларах, евро и гривнах, принадлежащие ей и ее мужу.

Дело Крупы

