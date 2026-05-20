4 146 22

Rolex, Dior и тысячи в валюте: Крупе могут вернуть изъятые вещи, - "Суспільне"

Крупе могут вернуть изъятые вещи

Средства и имущество, изъятые у бывшей главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы, могут быть возвращены или частично конфискованы в зависимости от решения суда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации "Суспільного" со ссылкой на адвоката Наталью Свирневскую.

Что может произойти с изъятыми активами

По словам адвоката, в случае закрытия уголовного производства из-за отсутствия состава преступления все изъятые средства и имущество должны быть возвращены владельцам.

Если же суд вынесет обвинительный приговор, окончательное решение относительно активов будет принимать суд. В таком случае часть имущества могут конфисковать в доход государства, а часть - вернуть.

В декларациях за 2024 и 2025 годы, поданных в 2026 году, Крупа указала, что часть ее активов была изъята правоохранительными органами. Среди них - часы Rolex, драгоценности Dior, а также наличные в долларах, евро и гривнах, принадлежащие ей и ее мужу.

"Как пояснила адвокат, в случае закрытия дела все изъятые средства и имущество должны быть возвращены владельцам", - говорится в сообщении.

Дело Крупы

  • Напомним, что 5 октября 2024 года в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы во время обысков обнаружили $6 млн наличными. Суспильне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главврачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
  • Также сообщалось, что руководительница Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
  • 7 октября Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
  • 10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы - уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что проведет повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
  • 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олийником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел список имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
  • Цензор.НЕТ также опубликовал список из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
  • После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК. Татьяна Крупа
  • 9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.
  • 24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении, уволили с должности главы Хмельницкой областной МСЭК.
  • 20 марта 2025 года ВАКС продлил Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 18.05.2025 включительно). В качестве альтернативы подозреваемой назначен залог в размере 230 млн грн.
  • 31 марта Апелляционный суд уменьшил залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы до 130 млн грн.
  • В июле 2025 года ВАКС продлил до 7 сентября срок содержания Крупы под стражей, но уменьшил альтернативу в виде залога со 112 до 56 млн грн.

коррупция (8751) Крупа Татьяна (50) МСЭК (99)
Немає майбутнього в цієї держави.
Нічому уже не дивуюсь

в 2019 році був референдум - "ви ЗА збережння етносу нації і держави чи проти" - 75% сказала що проти.

От і все. Ви знали що колись цигани теж мали свою державу в Індії? А потім ходять по світу уже 2000 років.

Ми НА ЖАЛЬ так не будем - нас асимілюють моментально
Корупційна держава...
мрак
Корупція у величезних розмірах на торгівлі здоров'ям, життям і волею народу України як власна українська мрія, яка найспритніших у цій справі робить людьми понад законами України, які можуть сміливо срати на неї зверху і підтиратися Конституцією.
Мета буде досягнута попри все і прлягає вона в тому, щоб народ змирився з безперспективністю покарання корупціонерів раз і назавжди.
Та поверніть їй все."Наїхали" на святу людину.І склад злочину відсутній,відп
Все не можливо, судді теж роботу робили, в Люба праця повинна оплачуватись
Україна як держава де корупція стала законною, неосяжною і не підсудною!
На сьогодні не корупція в Україні, а Україна у всеохоплючому тілі корупціїї, в її шлунку.
Корупція це наш Мобі Дік, який проковтнув Україну(
Крупа допомагала людям, а путен допомагав руським. Це рівень твоєї логіки.
Компенсацію ще не забудьте призначити.
за моральну шкоду
Після виходу єрмака із СІЗО у цьому зеленому шапіто можна бути що завгодно
Головне що частково, одну часть суддям, в щось залишається і крупі. Да живе найпродажніший суд в Україні
Поки на стовбах нічого не буде висіти нічого не зміниться.
Нажитое непосильным трудом. Три магнитофона...
Та все повернуть ще й компенсацію виплатять!
це просто пздц, а не правосуддя😡
дивуюсь що хтось допомагає нам, бачачи це
Коли Януковича повернуть?
Оці всі її активи треба було перерахувати у фонд ЗСУ, а вона якщо чесно зароблені нехай з квитанціями доказує походження кожної гривні, (а не щоб заарештовані лежали в слідчого у кабінеті). І так саме більше у нас зло це даже не президент з своєю шоблою а судді які плюють на закон бо знають, що на них немає управи, тільки пуля в голову.
От насміхаємось з ісламу ,а шаріатський суд засудив би до побиття камінням. Більш правильно?
Може зелені планують назначити її міністром охорони здоров'я?
Клоунократія переходить у розвинену фазу !!!! Слава Вові і 73 % !!!!!!!!!!!
