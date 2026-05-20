Rolex, Dior и тысячи в валюте: Крупе могут вернуть изъятые вещи, - "Суспільне"
Средства и имущество, изъятые у бывшей главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы, могут быть возвращены или частично конфискованы в зависимости от решения суда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации "Суспільного" со ссылкой на адвоката Наталью Свирневскую.
Что может произойти с изъятыми активами
По словам адвоката, в случае закрытия уголовного производства из-за отсутствия состава преступления все изъятые средства и имущество должны быть возвращены владельцам.
Если же суд вынесет обвинительный приговор, окончательное решение относительно активов будет принимать суд. В таком случае часть имущества могут конфисковать в доход государства, а часть - вернуть.
В декларациях за 2024 и 2025 годы, поданных в 2026 году, Крупа указала, что часть ее активов была изъята правоохранительными органами. Среди них - часы Rolex, драгоценности Dior, а также наличные в долларах, евро и гривнах, принадлежащие ей и ее мужу.
"Как пояснила адвокат, в случае закрытия дела все изъятые средства и имущество должны быть возвращены владельцам", - говорится в сообщении.
Дело Крупы
- Напомним, что 5 октября 2024 года в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы во время обысков обнаружили $6 млн наличными. Суспильне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главврачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
- Также сообщалось, что руководительница Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
- 7 октября Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
- 10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы - уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что проведет повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
- 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олийником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел список имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
- Цензор.НЕТ также опубликовал список из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
- После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК. Татьяна Крупа
- 9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.
- 24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении, уволили с должности главы Хмельницкой областной МСЭК.
- 20 марта 2025 года ВАКС продлил Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 18.05.2025 включительно). В качестве альтернативы подозреваемой назначен залог в размере 230 млн грн.
- 31 марта Апелляционный суд уменьшил залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы до 130 млн грн.
- В июле 2025 года ВАКС продлил до 7 сентября срок содержания Крупы под стражей, но уменьшил альтернативу в виде залога со 112 до 56 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в 2019 році був референдум - "ви ЗА збережння етносу нації і держави чи проти" - 75% сказала що проти.
От і все. Ви знали що колись цигани теж мали свою державу в Індії? А потім ходять по світу уже 2000 років.
Ми НА ЖАЛЬ так не будем - нас асимілюють моментально
Мета буде досягнута попри все і прлягає вона в тому, щоб народ змирився з безперспективністю покарання корупціонерів раз і назавжди.
На сьогодні не корупція в Україні, а Україна у всеохоплючому тілі корупціїї, в її шлунку.
Корупція це наш Мобі Дік, який проковтнув Україну(
це просто пздц, а не правосуддя😡
дивуюсь що хтось допомагає нам, бачачи це