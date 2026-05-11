Чиновник ГМС из Хмельнитчины скрыл в декларации имущество на сумму более 13 млн грн: ему сообщили о подозрении. ФОТОрепортаж

По материалам ГБР, подозрение предъявлено высокопоставленному сотруднику Хмельницкого городского отдела Управления Государственной миграционной службы и, по совместительству, депутату Черноостровского поселкового совета, который скрыл в декларации имущество стоимостью более 13 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Подробности

Как отмечается, еще осенью 2023 года жена чиновника стала владелицей кафе и нескольких офисных помещений в поселке Черный Остров Хмельницкого района. Имущество площадью более 900 кв. м при вводе в эксплуатацию оценили в 13,7 млн грн. Эту стоимость при заполнении декларации чиновник решил скрыть, ведь понимал, что она не соответствует реальным доходам и общему состоянию супругов.

незадекларированное имущество чиновника ГМС
Фигурант подозревается по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины - умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений, которые отличаются от достоверных на сумму свыше 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Что грозит?

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая областная прокуратура.

хто вже не писав про того нещасного ДМСника А більше нема нікого
11.05.2026 10:13 Ответить
що ж ви робите? Він, роками, збирав ці крихти, для допомоги ЗСУ...
11.05.2026 10:18 Ответить
Не вірю, просто не розумів що дріб'язок теж треба вказувати. Або з кимось не поділився
11.05.2026 10:52 Ответить
Чого ото поважних людей чіпати? Ну продали трохи малини, що не зрозуміло?
Поряд з Кириленком мабуть торгували...
11.05.2026 11:18 Ответить
Доречі, навіть сумма на картинці практично відповідає незадекларованій
11.05.2026 11:21 Ответить
Таке скрізь
11.05.2026 11:39 Ответить
Нічого, ніхто непосадить. Трохи поділиться баблом і кради далі. Країна мрій для всякої швалі.
11.05.2026 11:47 Ответить
Уявіть скільки ця наволочь видала дозволів на проживання в Україні і пропуск в Україну мігрантам з параши і дружніх до неї країн. І він не один такий.
11.05.2026 11:49 Ответить
 
 