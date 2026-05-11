Чиновник ГМС из Хмельнитчины скрыл в декларации имущество на сумму более 13 млн грн: ему сообщили о подозрении. ФОТОрепортаж

По материалам ГБР, подозрение предъявлено высокопоставленному сотруднику Хмельницкого городского отдела Управления Государственной миграционной службы и, по совместительству, депутату Черноостровского поселкового совета, который скрыл в декларации имущество стоимостью более 13 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, еще осенью 2023 года жена чиновника стала владелицей кафе и нескольких офисных помещений в поселке Черный Остров Хмельницкого района. Имущество площадью более 900 кв. м при вводе в эксплуатацию оценили в 13,7 млн грн. Эту стоимость при заполнении декларации чиновник решил скрыть, ведь понимал, что она не соответствует реальным доходам и общему состоянию супругов.

Фигурант подозревается по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины - умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений, которые отличаются от достоверных на сумму свыше 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая областная прокуратура.