Посадовець ДМС з Хмельниччини приховав у декларації майно на понад 13 млн грн: йому повідомили про підозру. ФОТОрепортаж
За матеріалами ДБР повідомлено про підозру високопосадовцю Хмельницького міського відділу Управління Державної міграційної служби та, за сумісництвом, депутату Чорноострівської селищної ради, який приховав у декларації майна вартістю понад 13 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Подробиці
Як зазначається, ще восени 2023 року дружина посадовця стала власницею кафе та кількох офісних приміщень у селищі Чорний Острів Хмельницького району. Майно понад 900 кв м під час введення в експлуатацію оцінили у 13,7 млн грн. Цю вартість при заповненні декларації чиновник вирішив приховати, адже розумів, що вона не відповідає реальним доходам і загальним статкам подружжя.
Фігурант підозрюється за ч. 2 ст. 366-2 КК України - умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Що загрожує?
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 роки, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.
