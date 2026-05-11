Посадовець ДМС з Хмельниччини приховав у декларації майно на понад 13 млн грн: йому повідомили про підозру. ФОТОрепортаж

За матеріалами ДБР повідомлено про підозру високопосадовцю Хмельницького міського відділу Управління Державної міграційної служби та, за сумісництвом, депутату Чорноострівської селищної ради, який приховав у декларації майна вартістю понад 13 млн грн.

Як зазначається, ще восени 2023 року дружина посадовця стала власницею кафе та кількох офісних приміщень у селищі Чорний Острів Хмельницького району. Майно понад 900 кв м під час введення в експлуатацію оцінили у 13,7 млн грн. Цю вартість при заповненні декларації чиновник вирішив приховати, адже розумів, що вона не відповідає реальним доходам і загальним статкам подружжя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не задекларували будинок, автобуси і десятки об’єктів: суди покарали двох депутатів місцевих рад

незадекларовані статки чиновника ДМС
Фігурант підозрюється за ч. 2 ст. 366-2 КК України - умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Що загрожує?

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 роки, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Також читайте: Екскерівника міграційної служби Хмельниччини судитимуть за обвинуваченням в приховуванні майна на 30 млн грн

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

хто вже не писав про того нещасного ДМСника А більше нема нікого
11.05.2026 10:13 Відповісти
що ж ви робите? Він, роками, збирав ці крихти, для допомоги ЗСУ...
11.05.2026 10:18 Відповісти
Не вірю, просто не розумів що дріб'язок теж треба вказувати. Або з кимось не поділився
11.05.2026 10:52 Відповісти
Чого ото поважних людей чіпати? Ну продали трохи малини, що не зрозуміло?
Поряд з Кириленком мабуть торгували...
11.05.2026 11:18 Відповісти
Доречі, навіть сумма на картинці практично відповідає незадекларованій
11.05.2026 11:21 Відповісти
Таке скрізь
11.05.2026 11:39 Відповісти
Нічого, ніхто непосадить. Трохи поділиться баблом і кради далі. Країна мрій для всякої швалі.
11.05.2026 11:47 Відповісти
Уявіть скільки ця наволочь видала дозволів на проживання в Україні і пропуск в Україну мігрантам з параши і дружніх до неї країн. І він не один такий.
11.05.2026 11:49 Відповісти
 
 