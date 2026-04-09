Екскерівника міграційної служби Хмельниччини судитимуть за обвинуваченням в приховуванні майна на 30 млн грн

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області, якого обвинувачують у недекларуванні майна на суму понад 30 млн гривень. Йому загрожує до двох років ув’язнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державне бюро розслідувань.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що встановило слідство

Працівники ДБР у взаємодії з НАЗК завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Читайте: Суддя з Київщини постане перед судом за незаконне збагачення та недостовірне декларування

Як зазначається, посадовець умисно не вніс до декларації за 2023 рік майно, оформлене на дружину та набуте під час шлюбу. Йдеться як про нерухомість, так і про рухоме майно.

Зокрема, він не задекларував магазин елітних меблів вартістю 24 млн 791 тис. 606 грн, а також три автомобілі:

• AUDI Q8 вартістю 2 млн 647 тис. грн,

• AUDI Q5 вартістю 2 млн 427 тис. грн та

• AUDI Q5 вартістю 504 тис. грн.

Загальна сума недостовірних відомостей у декларації перевищує 30 млн гривень.

У листопаді 2025 року, після викриття працівниками ДБР, він звільнився із займаної посади.

Також дивіться: Будинок, земля й авто на родичів: судитимуть керівника ТЦК на Львівщині за недостовірні декларації, - ДБР. ФОТОрепортаж

Яке передбачено покарання

Ексначальник обвинувачується за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — декларування завідомо недостовірної інформації.

Санкція статті передбачає до 2 років позбавлення волі.