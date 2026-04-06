Суддя з Київщини постане перед судом за незаконне збагачення та недостовірне декларування

Перед судом постане столична суддя, яку НАБУ та САП обвинувачують у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

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Що встановило слідство?

Як зазначається, наприкінці 2021 року обвинувачена набула у власність дві земельні ділянки та житловий будинок на Київщині. Вартість цих активів перевищувала її законні доходи на понад 16 млн грн.

Крім того, суддя занизила вартість цього майна на зазначену суму у своїх деклараціях за 2021-2024 роки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутату сільради на Житомирщині оголосили підозру через недостовірне декларування майна на 46 млн грн

У вересні 2025 року особі повідомили про підозру.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що депутату сільради на Житомирщині оголосили підозру через недостовірне декларування майна на 46 млн грн.

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