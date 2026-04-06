Судья с Киевщины предстанет перед судом за незаконное обогащение и недостоверное декларирование

Перед судом предстанет киевская судья, которую НАБУ и САП обвиняют в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Что установило следствие?

Как отмечается, в конце 2021 года обвиняемая приобрела в собственность два земельных участка и жилой дом в Киевской области. Стоимость этих активов превышала ее законные доходы более чем на 16 млн грн.

Кроме того, судья занизила стоимость этого имущества на указанную сумму в своих декларациях за 2021-2024 годы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутату сельсовета в Житомирской области объявили подозрение из-за недостоверного декларирования имущества на 46 млн грн

В сентябре 2025 года лицу сообщили о подозрении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что депутату сельсовета в Житомирской области объявили подозрение из-за недостоверного декларирования имущества на 46 млн грн.

Читайте: В Закарпатье депутат райсовета скрыл 8,3 млн грн в декларации – дело передано в суд. ФОТОрепортаж