РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14370 посетителей онлайн
Новости Декларирование недостоверной информации Незадекларированное имущество
633 6

Судья с Киевщины предстанет перед судом за незаконное обогащение и недостоверное декларирование

декларация судьи

Перед судом предстанет киевская судья, которую НАБУ и САП обвиняют в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что установило следствие?

Как отмечается, в конце 2021 года обвиняемая приобрела в собственность два земельных участка и жилой дом в Киевской области. Стоимость этих активов превышала ее законные доходы более чем на 16 млн грн.

Кроме того, судья занизила стоимость этого имущества на указанную сумму в своих декларациях за 2021-2024 годы.

В сентябре 2025 года лицу сообщили о подозрении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что депутату сельсовета в Житомирской области объявили подозрение из-за недостоверного декларирования имущества на 46 млн грн.

Автор: 

НАБУ (4786) декларация (1344) Киевская область (4557) судья (2626)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.04.2026 16:15 Ответить
А що таке...
Не поділився...
показать весь комментарий
06.04.2026 16:17 Ответить
Один... Один суддя. З Армії кровососів.
показать весь комментарий
06.04.2026 16:17 Ответить
А шо ж ім'я не показали - боятися цих падлюк не треба, а треба всіх їх виявляти і оприлюднювати всі їхні "добрі" вчинки. Це ж каста недоторканих якась, держава в державі і ми всі забезпечуємо їхні забаганки, бо вони ж.... А шо вони? Їх вішати треба, бо ці подонки якраз і зробили все, аби похоронити законність і право в Україні.
показать весь комментарий
06.04.2026 16:38 Ответить
Панять і прастіть.
показать весь комментарий
06.04.2026 16:40 Ответить
"незаконне збагачення та недостовірне декларування" звучить набагато приємніше, ніж торгівля законами і державна зрада під час війни, тому і покарання буде набагато м'якшим. От якби вона наловила карасів у ставку під час нересту, отоді б вона узнала, що таке правосуддя і що таке покарання.
показать весь комментарий
06.04.2026 17:12 Ответить
 
 