РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12711 посетитель онлайн
Новости Незадекларированное имущество
446 2

Бывшего руководителя миграционной службы Хмельницкой области будут судить по обвинению в сокрытии имущества на 30 млн грн

дбр

Правоохранительные органы завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника управления Государственной миграционной службы в Хмельницкой области, которого обвиняют в недекларировании имущества на сумму свыше 30 млн гривен. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственное бюро расследований.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что установило следствие

Сотрудники ГБР во взаимодействии с НАПК завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Управления Государственной миграционной службы Украины в Хмельницкой области.

 Обвинительный акт направлен в суд.

Как отмечается, чиновник умышленно не внес в декларацию за 2023 год имущество, оформленное на жену и приобретенное во время брака. Речь идет как о недвижимости, так и о движимом имуществе.

  •  В частности, он не задекларировал магазин элитной мебели стоимостью 24 млн 791 тыс. 606 грн, а также три автомобиля:

• AUDI Q8 стоимостью 2 млн 647 тыс. грн,
• AUDI Q5 стоимостью 2 млн 427 тыс. грн и
• AUDI Q5 стоимостью 504 тыс. грн.

  •  Общая сумма недостоверных сведений в декларации превышает 30 млн гривен.

В ноябре 2025 года, после разоблачения сотрудниками ГБР, он уволился с занимаемой должности.

Какое предусмотрено наказание

 Экс-начальник обвиняется по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины - декларирование заведомо недостоверной информации.

Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Автор: 

Госмиграция (281) ГБР (3366) Хмельницкая АЭС (57)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це він таку собі «хрущовку» злампічив за рахунок мігрантів???
Але ж його оточення та керівництво з кадровиками у Держміграції в Києві, ЗОВСІМ і не ЗНАЛО, про численні гешефти=мародерства=схематози, такого лайна на посадах по усій Україні???
Тому і «отримують» паспорти від міграційної служби, отакі арахамія та його соплемінники??? Це ж тільки для Захисників України іноземців, проблема з паспортами!!!??
показать весь комментарий
09.04.2026 11:53 Ответить
І мабуть інвалід від Крупи.
показать весь комментарий
09.04.2026 11:55 Ответить
 
 