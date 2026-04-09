Бывшего руководителя миграционной службы Хмельницкой области будут судить по обвинению в сокрытии имущества на 30 млн грн

Правоохранительные органы завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника управления Государственной миграционной службы в Хмельницкой области, которого обвиняют в недекларировании имущества на сумму свыше 30 млн гривен. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственное бюро расследований.

Что установило следствие

Сотрудники ГБР во взаимодействии с НАПК завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Управления Государственной миграционной службы Украины в Хмельницкой области.

Обвинительный акт направлен в суд.

Как отмечается, чиновник умышленно не внес в декларацию за 2023 год имущество, оформленное на жену и приобретенное во время брака. Речь идет как о недвижимости, так и о движимом имуществе.

В частности, он не задекларировал магазин элитной мебели стоимостью 24 млн 791 тыс. 606 грн, а также три автомобиля:

• AUDI Q8 стоимостью 2 млн 647 тыс. грн,

• AUDI Q5 стоимостью 2 млн 427 тыс. грн и

• AUDI Q5 стоимостью 504 тыс. грн.

Общая сумма недостоверных сведений в декларации превышает 30 млн гривен.

В ноябре 2025 года, после разоблачения сотрудниками ГБР, он уволился с занимаемой должности.

Какое предусмотрено наказание

Экс-начальник обвиняется по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины - декларирование заведомо недостоверной информации.

Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.