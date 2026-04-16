Не задекларували будинок, автобуси і десятки об’єктів: суди покарали двох депутатів місцевих рад

Суди у Львівській та Полтавській областях притягнули до адміністративної відповідальності двох депутатів місцевих рад за подання недостовірних відомостей у деклараціях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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Порушення були виявлені за результатами контролів щодо повноти заповнення декларацій посадовців, проведених НАЗК. Відповідні матеріали НАЗК скерувало до органів Нацполіції, після чого правоохоронці склали адміністративні протоколи для подальшого судового розгляду.

Львівщина

Миколаївський районний суд Львівської області розглянув два протоколи стосовно депутата Розвадівської сільської ради. У деклараціях за 2023 та 2024 роки він "забув" вказати майно на суму понад 1 млн грн у кожній. Серед незадекларованого: 2 земельні ділянки, житловий будинок та два автобуси (БАЗ і SETRA).

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Полтавщина

Кобеляцький районний суд Полтавської області визнав винним у вчиненні адміністративного правопорушення депутата Кобеляцької міської ради. У декларації за 2023 рік він зазначив недостовірні відомості на суму понад 2,1 млн грн. Посадовець не задекларував 29 об’єктів нерухомості, серед яких нежитлове приміщення та земельні ділянки (27 об’єктів перебували в оренді, 2 - у власності).

Окрім того, за результатами контролів щодо повноти заповнення декларацій НАЗК направило до Національної поліції ще 6 обґрунтованих висновків.

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