Не задекларировали дом, автобусы и десятки объектов: суды наказали двух депутатов местных советов
Суды во Львовской и Полтавской областях привлекли к административной ответственности двух депутатов местных советов за предоставление недостоверных сведений в декларациях
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Нарушения были выявлены по результатам проверок полноты заполнения деклараций должностных лиц, проведенных НАПК. Соответствующие материалы НАПК направила в органы Нацполиции, после чего правоохранители составили административные протоколы для дальнейшего судебного рассмотрения.
Львовская область
- Николаевский районный суд Львовской области рассмотрел два протокола в отношении депутата Розвадовского сельского совета. В декларациях за 2023 и 2024 годы он "забыл" указать имущество на сумму более 1 млн грн в каждой. Среди незадекларированного: 2 земельных участка, жилой дом и два автобуса (БАЗ и SETRA).
Полтавская область
- Кобеляцкий районный суд Полтавской области признал виновным в совершении административного правонарушения депутата Кобеляцкого городского совета. В декларации за 2023 год он указал недостоверные сведения на сумму более 2,1 млн грн. Чиновник не задекларировал 29 объектов недвижимости, среди которых нежилое помещение и земельные участки (27 объектов находились в аренде, 2 - в собственности).
Кроме того, по результатам проверок полноты заполнения деклараций НАПК направило в Национальную полицию еще 6 обоснованных заключений.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну и как кобелякі еще не попали в рейтинг самых придатних для проживания городов мира?