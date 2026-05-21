Депутата і двох посадовців місцевих рад засудили до штрафів за приховування статків, - НАЗК

Суди у Чернівецькій, Сумській та Львівській областях притягнули до відповідальності депутата та двох посадовців місцевого самоврядування за внесення недостовірних відомостей до декларацій. Порушення були виявлені НАЗК під час перевірки повноти декларування.

Посадовиця в Чернівецькій області

Вижницький районний суд Чернівецької області визнав винною посадовицю селищної ради в Чернівецької області за ч. 1 ст. 366-2 КК України (внесення недостовірних відомостей до декларації). У декларації за 2023 рік жінка не зазначила квартиру у столиці площею 43 кв. м. вартістю понад 3 млн грн. Її засудили до покарання у виді штрафу у розмірі 68 тис. грн із позбавленням права обіймати певні посади строком на один рік.

Депутат сільради в Сумській області

Роменський міськрайонний суд Сумської області визнав винним депутата Хмелівської сільської ради у вчиненні адміністративного правопорушення за внесення недостовірних відомостей до декларації. Депутат зазначив недостовірні відомості у щорічній декларації за 2024 рік на суму понад 1,37 млн грн. Суд наклав на нього штраф.





Еколог міськради у Львівській області

Аналогічне рішення ухвалив Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області стосовно еколога Дрогобицької міської ради. У його декларації за 2024 рік встановлено недостовірні відомості на суму 800 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні 814 судових рішень у справах про корупцію винесли суди у січні-квітні цьогоріч, що на 27% менше, ніж за аналогічний період торік, водночас майже удвічі більше, ніж до початку повномасштабної війни.