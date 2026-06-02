Недостовірне декларування на понад 13 млн грн: повідомлено про підозру депутатці на Дніпропетровщині. ФОТО

Депутатці селищної ради у Дніпропетровській області повідомлено про підозру в недостовірному декларуванні.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Депутатка на Дніпропетровщині не задекларувала 13 млн грн

Що відомо

Зазначається, що в декларації за 2023 рік вона не вказала дві квартири, 2 млн грн витрат на їхнє придбання, 6,2 млн грн на рахунках та 4,5 млн грн позики від родичів.

Порушення встановили під час повної перевірки декларації, яку провело НАЗК.

Деталі

Зокрема, депутатка придбала дві квартири у сучасному житловому комплексі в Дніпровському районі. За них вона внесла 2 млн грн, однак ці витрати у декларації не відобразила.

Також вона не задекларувала 6,2 млн грн, які перебували на рахунках її підприємства.

Окремо у декларації не було відомостей про 4,5 млн грн, які вона отримала "в борг" від родичів для придбання майна.

Загальна сума незадекларованих активів і фінансових зобов’язань становить 13,2 млн грн.

Що інкримінують

Повідомляється, що депутатці інкримінують умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Знаючи, що вчинила злочин, ця особа з посвідченням «нардепа», так і далі продовжувала мародерити і збагачуватися!
Ну, тепер її суддівські посадовці, вжарять гривень на тисячу ШТРАФУ!?!?
02.06.2026 15:55 Відповісти
згідно з статтею (ч. 2 ст. 366-2 КК України) депутатці загрожує довічне *****
02.06.2026 16:01 Відповісти
Чому нафронтники не пропонують цих істот розстрілювати,адже вона ці гроші крала і винна в загибелі ухилянтів на війні!!На ці гроші не куплений захист і додаткова зброя для бійців!
02.06.2026 16:04 Відповісти
Суддівські від портнова, затягнуть на РОКИ і похоронять цю очевидну справу і для студента 3 курса юрфаку!! Приклад з насраловим і не тільки…
ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду
щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно- розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури та суду
Рішення, внесені до ЄДРСР,
за період із 2018 року до жовтня 2023 року
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/Daijest_vidshk_skoda_nezak_dii_2018_2023.pdf
02.06.2026 16:04 Відповісти
Зачем мне эта статистика, вы покажите каким образом нацаревала и ликвидируйте эту схему, прийдёт следующий депутат и опять все с начала?!
02.06.2026 16:23 Відповісти
 
 