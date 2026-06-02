Недостовірне декларування на понад 13 млн грн: повідомлено про підозру депутатці на Дніпропетровщині. ФОТО

Депутатці селищної ради у Дніпропетровській області повідомлено про підозру в недостовірному декларуванні.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Зазначається, що в декларації за 2023 рік вона не вказала дві квартири, 2 млн грн витрат на їхнє придбання, 6,2 млн грн на рахунках та 4,5 млн грн позики від родичів.

Порушення встановили під час повної перевірки декларації, яку провело НАЗК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутата і двох посадовців місцевих рад засудили до штрафів за приховування статків, - НАЗК

Деталі

Зокрема, депутатка придбала дві квартири у сучасному житловому комплексі в Дніпровському районі. За них вона внесла 2 млн грн, однак ці витрати у декларації не відобразила.

Також вона не задекларувала 6,2 млн грн, які перебували на рахунках її підприємства.

Окремо у декларації не було відомостей про 4,5 млн грн, які вона отримала "в борг" від родичів для придбання майна.

Загальна сума незадекларованих активів і фінансових зобов’язань становить 13,2 млн грн.

Також читайте: Депутат міськради Львівщини Ковальчук, який надав фіктивну позику родині голови АМКУ Кириленка, постане перед судом, - НАБУ

Що інкримінують

Повідомляється, що депутатці інкримінують умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 366-2 КК України).