Депутат міськради Львівщини Ковальчук, який надав фіктивну позику родині голови АМКУ Кириленка, постане перед судом, - НАБУ

Перед судом постане депутат однієї з міських рад Львівської області за обвинуваченням у наданні завідомо неправдивих показань детективам НАБУ та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"У межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного збагачення високопосадовця, яке наразі розглядають у Вищому антикорупційному суді, детективи НАБУ неодноразово допитували депутата як свідка.

За даними слідства, він надав неправдиві показання щодо укладення договору позики, який мав би виправдати походження активів обвинуваченого посадовця. Тобто фактично створив штучні докази сторони захисту", - йдеться в повідомленні.

У Бюро зазначили, що депутат вніс недостовірні дані до власної декларації за 2024 рік, зазначивши фіктивну позику третій особі.

Також він використав підроблений договір і звернувся до суду з позовом про стягнення неіснуючого боргу.

Про кого йдеться?

Йдеться про депутата Володимира Ковальчука. У березні 2026 року детективи НАБУ повідомили йому про підозру.

15 травня 2026 року НАБУ і САП повідомили депутату про нову підозру в недостовірному декларуванні за 2025 рік та завершили слідство у справі.

За даними ЗМІ, Ковальчук отримав підозру за надання завідомо неправдивих показань та декларування недостовірної інформації. Він надав позику у розмірі 800 тисяч доларів США родині голови АМКУ Павла Кириленка, щоб виправдати походження їхніх активів.

Ковальчук в коментарі журналістам повідомив, що вважає підозру необґрунтованою. Депутат також повідомив, що на момент нібито надання позики не знав, що Матієнко є родичем голови Антимонопольного комітету.

