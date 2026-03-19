Депутат міськради Львівщини Ковальчук підозрюється у фіктивній позиці в $800 тис. родині голови АМКУ Кириленка

Фото: Схеми

Депутат міської ради Львівської області Володимир Ковальчук отримав підозру за надання завідомо неправдивих показань та декларування недостовірної інформації. Він надав позику у розмірі 800 тисяч доларів США родині голови АМКУ Павла Кириленка, щоб виправдати походження їхніх активів.

Про це пишуть "Схеми" із посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

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Створення штучних доказів захисту

У пресслужбі НАБУ повідомили, що детективи неодноразово допитували Ковальчука щодо походження коштів на придбання елітної нерухомості у Києві.

З контексту можна зрозуміти, що йдеться про голову Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні та незаконному збагаченні на 72 млн гривень.

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За даними НАБУ, Ковальчук надав неправдиві свідчення щодо укладення договору позики, який мав би виправдати походження активів родини Кириленка, чим, фактично, "створив штучні докази захисту".

Крім того, депутат вніс недостовірні дані до власної декларації за 2024 рік, вказавши "фіктивну позику третій особі" (Олександру Матієнку – ред.) і "використав підроблений договір та звернувся до суду з позовом про стягнення неіснуючого боргу".

Під час судового засідання тесть Кириленка, Олександр Матієнко, заявив, що отримав від Ковальчука позику у 800 тисяч доларів для купівлі офісних приміщень, квартир і паркомісць у житловому комплексі "Оболонь плаза".

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Журналісти перевірили цей факт: дійсно, навесні 2025 року Володимир Ковальчук звернувся до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з позовом до Матієнків про стягнення боргу за договором позики у розмірі 800 тисяч доларів США.

Слідство встановило, що договір, датований 10 липня 2021 року, насправді був підписаний між квітнем та липнем 2024 року, а документ намагалися штучно "зістарити".

Попри ці висновки, у серпні 2025 року Ужгородський суд задовольнив позов Ковальчука про стягнення боргу з Матієнків, проте САП подала апеляцію, яку наразі розглядає Закарпатський апеляційний суд.

Підозра

НАБУ та САП кваліфікували дії Ковальчука за декількома статтями Кримінального кодексу – ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу), ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) та ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Ковальчук в коментарі "Схемам" повідомив, що вважає підозру необґрунтованою. Депутат також повідомив, що на момент нібито надання позики не знав, що Матієнко є родичем голови Антимонопольного комітету.

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