РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10761 посетитель онлайн
Новости Дело Павла Кириленко Декларирование недостоверной информации
1 062 5

Депутат горсовета Львовской области Ковальчук подозревается в фиктивном займе в размере $800 тыс. семье главы АМКУ Кириленко

Фото: Схеми

Депутат городского совета Львовской области Владимир Ковальчук получил подозрение в даче заведомо ложных показаний и декларировании недостоверной информации. Он предоставил ссуду в размере 800 тысяч долларов США семье главы АМКУ Павла Кириленко, чтобы оправдать происхождение их активов.

Об этом пишут "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Создание искусственных доказательств защиты

В пресс-службе НАБУ сообщили, что детективы неоднократно допрашивали Ковальчука относительно происхождения средств на приобретение элитной недвижимости в Киеве.

Из контекста можно понять, что речь идет о главе Антимонопольного комитета Украины Павле Кириленко, которого обвиняют в недостоверном декларировании и незаконном обогащении на 72 млн гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело в отношении руководителя АМКУ Кириленко и его жены направлено в суд: обвинение в недекларировании имущества

По данным НАБУ, Ковальчук дал ложные показания относительно заключения договора займа, который должен был оправдать происхождение активов семьи Кириленко, чем, фактически, "создал искусственные доказательства защиты".

Кроме того, депутат внес недостоверные данные в собственную декларацию за 2024 год, указав "фиктивный заем третьему лицу" (Александру Матиенко. – Ред.) и "использовал поддельный договор и обратился в суд с иском о взыскании несуществующего долга".

Во время судебного заседания тесть Кириленко, Александр Матиенко, заявил, что получил от Ковальчука ссуду в размере 800 тысяч долларов для покупки офисных помещений, квартир и парковочных мест в жилом комплексе "Оболонь Плаза".

Читайте также: "Слуга народа" Каптелов снова не задекларировал имущество своей семьи в Москве, — "Схемы"

  • Журналисты проверили этот факт: действительно, весной 2025 года Владимир Ковальчук обратился в Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области с иском к Матиенко о взыскании долга по договору займа в размере 800 тысяч долларов США.
  • Следствие установило, что договор, датированный 10 июля 2021 года, на самом деле был подписан между апрелем и июлем 2024 года, а документ пытались искусственно "состарить".
  • Несмотря на эти выводы, в августе 2025 года Ужгородский суд удовлетворил иск Ковальчука о взыскании долга с Матиенко, однако САП подала апелляцию, которую в настоящее время рассматривает Закарпатский апелляционный суд.

Подозрение

НАБУ и САП квалифицировали действия Ковальчука по нескольким статьям Уголовного кодекса – ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) и ч. 2 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

Ковальчук в комментарии "Схемам" сообщил, что считает подозрение необоснованным. Депутат также сообщил, что на момент якобы предоставления займа не знал, что Матиенко является родственником главы Антимонопольного комитета.

Читайте также: ВАКС отказал в отстранении Кириленко от должности главы АМКУ

Автор: 

НАБУ (4778) декларация (1331) Антимонопольный комитет (466) Кириленко Павел (641) подозрение (652)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ото нардупи та дупатути якими грошимами воротять! Простому смертному таких грошей ніколи не бачити!
показать весь комментарий
19.03.2026 20:58 Ответить
А мені слабо таку суму запозичити? під 0,01% в рік від суми готовий навіть ....
показать весь комментарий
19.03.2026 21:06 Ответить
https://www.nta.ua/stalo_vidome_imia_deputata_zi_lvivshhini_iakii_dav_nepravdivi_svidcennia_nabu_79802 Йдеться про депутата Сокальської міської ради від партії «Громадянська позиція» (тривалий час лідером був Анатолій Гриценко, зараз керівником є Володимир Олегович Гірняк) Володимира Ковальчука
показать весь комментарий
19.03.2026 21:25 Ответить
що значить підозрюється? які там ще можуть бути підозри? хтось сумнівається?
показать весь комментарий
19.03.2026 21:26 Ответить
https://sokal-rada.golos.net.ua/?p=diyalnist_deputativ&sp=single&id=12 потужний ******, за 6 років 4 виступи, 5 проектів, 1154 разів відсутній..

https://www.facebook.com/neoradioua/posts/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2/4086023198080003/ Народ, який приймає для себе закон Святого Письма, має успіх.

воно кончене та *******.
показать весь комментарий
19.03.2026 21:33 Ответить
 
 