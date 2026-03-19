Депутат горсовета Львовской области Ковальчук подозревается в фиктивном займе в размере $800 тыс. семье главы АМКУ Кириленко

Депутат городского совета Львовской области Владимир Ковальчук получил подозрение в даче заведомо ложных показаний и декларировании недостоверной информации. Он предоставил ссуду в размере 800 тысяч долларов США семье главы АМКУ Павла Кириленко, чтобы оправдать происхождение их активов.

Об этом пишут "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

Создание искусственных доказательств защиты

В пресс-службе НАБУ сообщили, что детективы неоднократно допрашивали Ковальчука относительно происхождения средств на приобретение элитной недвижимости в Киеве.

Из контекста можно понять, что речь идет о главе Антимонопольного комитета Украины Павле Кириленко, которого обвиняют в недостоверном декларировании и незаконном обогащении на 72 млн гривен.

По данным НАБУ, Ковальчук дал ложные показания относительно заключения договора займа, который должен был оправдать происхождение активов семьи Кириленко, чем, фактически, "создал искусственные доказательства защиты".

Кроме того, депутат внес недостоверные данные в собственную декларацию за 2024 год, указав "фиктивный заем третьему лицу" (Александру Матиенко. – Ред.) и "использовал поддельный договор и обратился в суд с иском о взыскании несуществующего долга".

Во время судебного заседания тесть Кириленко, Александр Матиенко, заявил, что получил от Ковальчука ссуду в размере 800 тысяч долларов для покупки офисных помещений, квартир и парковочных мест в жилом комплексе "Оболонь Плаза".

Журналисты проверили этот факт: действительно, весной 2025 года Владимир Ковальчук обратился в Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области с иском к Матиенко о взыскании долга по договору займа в размере 800 тысяч долларов США.

Следствие установило, что договор, датированный 10 июля 2021 года, на самом деле был подписан между апрелем и июлем 2024 года, а документ пытались искусственно "состарить".

Несмотря на эти выводы, в августе 2025 года Ужгородский суд удовлетворил иск Ковальчука о взыскании долга с Матиенко, однако САП подала апелляцию, которую в настоящее время рассматривает Закарпатский апелляционный суд.

Подозрение

НАБУ и САП квалифицировали действия Ковальчука по нескольким статьям Уголовного кодекса – ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) и ч. 2 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

Ковальчук в комментарии "Схемам" сообщил, что считает подозрение необоснованным. Депутат также сообщил, что на момент якобы предоставления займа не знал, что Матиенко является родственником главы Антимонопольного комитета.

