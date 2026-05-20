Депутат горсовета Львовской области Ковальчук, который предоставил фиктивный кредит семье главы АМКУ Кириленко, предстанет перед судом, - НАБУ

Перед судом предстанет депутат одного из городских советов Львовской области по обвинению в даче заведомо ложных показаний детективам НАБУ и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного обогащения высокопоставленного чиновника, которое в настоящее время рассматривается в Высшем антикоррупционном суде, детективы НАБУ неоднократно допрашивали депутата в качестве свидетеля.

По данным следствия, он дал ложные показания относительно заключения договора займа, который должен был оправдать происхождение активов обвиняемого чиновника. То есть фактически создал искусственные доказательства стороны защиты", - говорится в сообщении.

В Бюро отметили, что депутат внес недостоверные данные в собственную декларацию за 2024 год, указав фиктивный заем третьему лицу.

Также он использовал поддельный договор и обратился в суд с иском о взыскании несуществующего долга.

О ком идет речь?

Речь идет о депутате Владимире Ковальчуке. В марте 2026 года детективы НАБУ сообщили ему о подозрении.

15 мая 2026 года НАБУ и САП сообщили депутату о новом подозрении в недостоверном декларировании за 2025 год и завершили следствие по делу.

По данным СМИ, Ковальчук получил подозрение за дачу заведомо ложных показаний и декларирование недостоверной информации. Он предоставил ссуду в размере 800 тысяч долларов США семье главы АМКУ Павла Кириленко, чтобы оправдать происхождение их активов.

Ковальчук в комментарии журналистам сообщил, что считает подозрение необоснованным. Депутат также сообщил, что на момент якобы предоставления ссуды не знал, что Матиенко является родственником главы Антимонопольного комитета.

