Депутат горсовета Львовской области Ковальчук, который предоставил фиктивный кредит семье главы АМКУ Кириленко, предстанет перед судом, - НАБУ
Перед судом предстанет депутат одного из городских советов Львовской области по обвинению в даче заведомо ложных показаний детективам НАБУ и декларировании недостоверной информации.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного обогащения высокопоставленного чиновника, которое в настоящее время рассматривается в Высшем антикоррупционном суде, детективы НАБУ неоднократно допрашивали депутата в качестве свидетеля.
По данным следствия, он дал ложные показания относительно заключения договора займа, который должен был оправдать происхождение активов обвиняемого чиновника. То есть фактически создал искусственные доказательства стороны защиты", - говорится в сообщении.
В Бюро отметили, что депутат внес недостоверные данные в собственную декларацию за 2024 год, указав фиктивный заем третьему лицу.
Также он использовал поддельный договор и обратился в суд с иском о взыскании несуществующего долга.
О ком идет речь?
Речь идет о депутате Владимире Ковальчуке. В марте 2026 года детективы НАБУ сообщили ему о подозрении.
15 мая 2026 года НАБУ и САП сообщили депутату о новом подозрении в недостоверном декларировании за 2025 год и завершили следствие по делу.
По данным СМИ, Ковальчук получил подозрение за дачу заведомо ложных показаний и декларирование недостоверной информации. Он предоставил ссуду в размере 800 тысяч долларов США семье главы АМКУ Павла Кириленко, чтобы оправдать происхождение их активов.
Ковальчук в комментарии журналистам сообщил, что считает подозрение необоснованным. Депутат также сообщил, что на момент якобы предоставления ссуды не знал, что Матиенко является родственником главы Антимонопольного комитета.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль