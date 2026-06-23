Бывшему директору "Киевзеленбуда" сообщили о подозрении из-за недостоверного декларирования на сумму 9,6 млн грн, - НАЗК
Бывшему директору одного из столичных коммунальных предприятий, который в настоящее время занимает должность заместителя генерального директора "Киевзеленбуда", было предъявлено подозрение в умышленном внесении недостоверных сведений в декларацию.
Об этом сообщает НАЗК, передает Цензор.НЕТ.
Уведомление о подозрении декларанту, который в настоящее время занимает должность заместителя генерального директора "Киевзеленбуда", вручили под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, в том числе на основании материалов полной проверки декларации, проведенной НАЗК.
Чиновник не указал в декларации за 2023 год:
- недостроенный садовый дом площадью почти 280 кв. м в Святошинском районе Киева, построенный на месте ранее приобретенного дома площадью всего 21 кв. м;
- 700 тыс. грн дохода от продажи автомобиля.
- А также скрыл при декларировании сведения о собственном долге перед банком на сумму 280 тыс. грн.
Размер недостоверных сведений
Общий размер недостоверных сведений составил 9,6 млн грн.
Досудебное расследование проводят следователи ГУ Нацполиции в Киеве.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль