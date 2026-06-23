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Бывшему директору "Киевзеленбуда" сообщили о подозрении из-за недостоверного декларирования на сумму 9,6 млн грн, - НАЗК

Чиновника "Киевзеленбуда" подозревают в недостоверном декларировании на сумму 9,6 млн грн

Бывшему директору одного из столичных коммунальных предприятий, который в настоящее время занимает должность заместителя генерального директора "Киевзеленбуда", было предъявлено подозрение в умышленном внесении недостоверных сведений в декларацию.

Об этом сообщает НАЗК, передает Цензор.НЕТ.

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Уведомление о подозрении декларанту, который в настоящее время занимает должность заместителя генерального директора "Киевзеленбуда", вручили под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, в том числе на основании материалов полной проверки декларации, проведенной НАЗК.

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Чиновник не указал в декларации за 2023 год:

  • недостроенный садовый дом площадью почти 280 кв. м в Святошинском районе Киева, построенный на месте ранее приобретенного дома площадью всего 21 кв. м;
  • 700 тыс. грн дохода от продажи автомобиля.
  • А также скрыл при декларировании сведения о собственном долге перед банком на сумму 280 тыс. грн.

Размер недостоверных сведений

Общий размер недостоверных сведений составил 9,6 млн грн.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ Нацполиции в Киеве.

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Автор: 

декларация (1359) НАПК (1208) Киевзеленбуд (14) подозрение (728)
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