Бывшему директору "Киевзеленбуда" сообщили о подозрении из-за недостоверного декларирования на сумму 9,6 млн грн, - НАЗК

Бывшему директору одного из столичных коммунальных предприятий, который в настоящее время занимает должность заместителя генерального директора "Киевзеленбуда", было предъявлено подозрение в умышленном внесении недостоверных сведений в декларацию.

Об этом сообщает НАЗК, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Уведомление о подозрении декларанту, который в настоящее время занимает должность заместителя генерального директора "Киевзеленбуда", вручили под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, в том числе на основании материалов полной проверки декларации, проведенной НАЗК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Недостоверное декларирование на сумму свыше 13 млн грн: депутату в Днепропетровской области вручено уведомление о подозрении. ФОТО

Чиновник не указал в декларации за 2023 год:

недостроенный садовый дом площадью почти 280 кв. м в Святошинском районе Киева, построенный на месте ранее приобретенного дома площадью всего 21 кв. м;

700 тыс. грн дохода от продажи автомобиля.

А также скрыл при декларировании сведения о собственном долге перед банком на сумму 280 тыс. грн.

Размер недостоверных сведений

Общий размер недостоверных сведений составил 9,6 млн грн.



Досудебное расследование проводят следователи ГУ Нацполиции в Киеве.

Читайте также: Раньше полностью проверяли декларации только "верхушки" власти. Теперь - всех госслужащих, - НАЗК