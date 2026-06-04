Ранее полностью проверяли декларации только "верхушки" власти. Теперь - всех госслужащих, - НАПК

До 2021 года чиновники среднего и низшего звена не думали, что их декларации когда-нибудь станут предметом проверки, однако ситуация изменилась.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктор Павлущик.

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"Я вам четко могу сказать, что уровень качества и соответствия того, что заполняется в декларациях должностных лиц высшей категории, которые подпадали под проверки из года в год до 2021 года по обязательности - в разы выше, чем у всех остальных декларантов, в отношении которых до 2021 года даже не было оснований, чтобы они могли быть проверены.

До 2021 года проверялась соответствие деклараций только верхушки - Президента, Кабмина, Верховного суда, в лучшем случае - председателей апелляционных судов и т. п. Все, точка. То есть средний и низший уровень никогда в жизни не думали, что их декларация когда-нибудь попадет на проверку", - отметил он.

В то же время в 2023 году было изменено законодательство и внедрен рискоориентированный подход к проверке деклараций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не можем провести полные проверки деклараций всех сотрудников системы ВЛК", – глава НАПК Павлущик

"Это произошло еще до моего прихода в НАПК, и я благодарен, что эти изменения были приняты. Теперь под полную проверку могут попасть декларации всех категорий декларантов. Люди начали осознавать, что каждая декларация потенциально может быть проверена, и уже с 2024 года – после возобновления декларирования – мы видим значительно более ответственное отношение к ее заполнению. Фактически в 2024 году мы начали видеть эффект от системы декларирования, которая работает с 2016 года", – рассказал председатель НАПК.

По мнению Павлущика, аналогичный эффект постепенно будет проявляться и в отношении других категорий декларантов.

"Именно благодаря превентивному механизму, когда существует понимание, что любая декларация может быть проверена. Это постепенно будет повышать качество декларирования. Результаты таких изменений заметны только со временем, поэтому точно прогнозировать сроки сложно. В то же время проверки были возобновлены в 2024 году, а первые материалы после изменений в законодательстве начали поступать в суд уже с апреля 2024 года", - добавил он.

Интервью с председателем НАПК Виктором Павлущиком о работе Агентства и проверке деклараций госслужащих читайте по ссылке.

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