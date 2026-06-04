РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11603 посетителя онлайн
Новости Е-декларации госслужащих
344 8

Ранее полностью проверяли декларации только "верхушки" власти. Теперь - всех госслужащих, - НАПК

Что изменилось в проверке электронных деклараций должностных лиц

До 2021 года чиновники среднего и низшего звена не думали, что их декларации когда-нибудь станут предметом проверки, однако ситуация изменилась.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктор Павлущик.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я вам четко могу сказать, что уровень качества и соответствия того, что заполняется в декларациях должностных лиц высшей категории, которые подпадали под проверки из года в год до 2021 года по обязательности - в разы выше, чем у всех остальных декларантов, в отношении которых до 2021 года даже не было оснований, чтобы они могли быть проверены.

До 2021 года проверялась соответствие деклараций только верхушки - Президента, Кабмина, Верховного суда, в лучшем случае - председателей апелляционных судов и т. п. Все, точка. То есть средний и низший уровень никогда в жизни не думали, что их декларация когда-нибудь попадет на проверку", - отметил он.

В то же время в 2023 году было изменено законодательство и внедрен рискоориентированный подход к проверке деклараций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не можем провести полные проверки деклараций всех сотрудников системы ВЛК", – глава НАПК Павлущик

"Это произошло еще до моего прихода в НАПК, и я благодарен, что эти изменения были приняты. Теперь под полную проверку могут попасть декларации всех категорий декларантов. Люди начали осознавать, что каждая декларация потенциально может быть проверена, и уже с 2024 года – после возобновления декларирования – мы видим значительно более ответственное отношение к ее заполнению. Фактически в 2024 году мы начали видеть эффект от системы декларирования, которая работает с 2016 года", – рассказал председатель НАПК.

По мнению Павлущика, аналогичный эффект постепенно будет проявляться и в отношении других категорий декларантов.

"Именно благодаря превентивному механизму, когда существует понимание, что любая декларация может быть проверена. Это постепенно будет повышать качество декларирования. Результаты таких изменений заметны только со временем, поэтому точно прогнозировать сроки сложно. В то же время проверки были возобновлены в 2024 году, а первые материалы после изменений в законодательстве начали поступать в суд уже с апреля 2024 года", - добавил он.

Интервью с председателем НАПК Виктором Павлущиком о работе Агентства и проверке деклараций госслужащих читайте по ссылке.

Читайте: В НАПК новый подход - проверяют не по должности, а по более высокому показателю вероятных нарушений, - Павлущик

Автор: 

электронное декларирование (966) НАПК (1203) Виктор Павлущик (6)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і щщоооо?????штраф,похлопування поплечах,служіть далі???
показать весь комментарий
04.06.2026 13:40 Ответить
там всі кристально чесні... непідкопаєшся.. з зарплати живуть
показать весь комментарий
04.06.2026 14:03 Ответить
Помічники ригоАНАЛІВ, на кшалт кравця-павленка-єрмака-гетьманцева-татарова, глибоко схвильовані такими діями борців з корумпованими запроданцями в Україні!!??
показать весь комментарий
04.06.2026 14:07 Ответить
Що, що, а піз...дьош в кожного чиновника получається на славу. І далі нічого.
показать весь комментарий
04.06.2026 13:44 Ответить
навіщо викладати новини результат яких всім відомий і крім ненависті та гніву до владної системи та її лізоблюдів не призводе, чи може хочуть щоб ми пораділи за цих успішних особів у їх найкращому житті а самі при тому виживаємо в злиднях......
показать весь комментарий
04.06.2026 13:55 Ответить
А до робити, потужний у команду бере хто знатно вміє піз.діти і звичайно піз.дити.
показать весь комментарий
04.06.2026 13:57 Ответить
Щоб верхівка розчинилася серед усіх держслужбовців.
показать весь комментарий
04.06.2026 13:51 Ответить
А проверять ВСЕ декларации будет искусственный интеллект. Выход один - составляйте свои декларации тоже с использованием искусственного интеллекта!
показать весь комментарий
04.06.2026 14:05 Ответить
 
 