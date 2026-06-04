В НАЗК новый подход - проверяют не по должности, а по высшему показателю вероятных нарушений, - Павлущик

В НАПК применяется прежде всего риск-ориентированный подход к проверке деклараций. Анализируются все, а проверяются те, у кого выявлен самый высокий показатель риска, а значит, потенциально существенные нарушения.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктор Павлущик.

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О чем идет речь?

"Национальное агентство применяет рискоориентированный подход для отбора деклараций и проведения их проверок. Поэтому никто не может чувствовать себя спокойно, кроме честных. Потому что если у людей математика сходится, активы соответствуют их доходам и они живут честно, они могут спокойно жить дальше", - объяснил он.

По словам Павлущика, это новый подход НАЗК, когда проверяются не по должности, а по более высокому показателю вероятных нарушений.

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"Коротко: по риск-ориентированному подходу каждая декларация анализируется, ей присваивается рейтинг рискованности, и те, кто получил самый высокий показатель, - проверяются. Таким образом, мы концентрируемся не на должности, и каждая декларация каждого должностного лица может попасть в полную проверку.

Поэтому добросовестные могут спать спокойно - там проблем нет. Потому что им никто нарушений не придумает, и даже если проверки проводятся, будет выявлен факт соответствия их имущества и данных в декларациях. А недобросовестные физически не могут спать спокойно, потому что им всегда придется думать: а правильно ли я указал? Правильно ли внес? Правильно ли у меня сложилось? Будут ли меня проверять? Придет ли ко мне НАБУ?" - добавил глава НАЗК.

Полный текст интервью с Виктором Павлущиком для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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