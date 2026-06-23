Ексдиректору "Київзеленбуду" повідомили про підозру через недостовірне декларування на 9,6 млн грн, - НАЗК
Колишньому директору одного зі столичних комунальних підприємств, який нині обіймає посаду заступника генерального директора "Київзеленбуду", повідомили про підозру в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації.
Про це повідомляє НАЗК, передає Цензор.НЕТ.
Повідомлення про підозру декларанту, який наразі і обіймає посаду заступника генерального директора "Київзеленбуд" вручили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, у тому числі на підставі матеріалів повної перевірки декларації, проведеної НАЗК.
Посадовець не вказав у декларації за 2023 рік:
- недобудований садовий будинок площею майже 280 кв.м у Святошинському районі Києва, збудований на місці раніше придбаного будинку площею лише 21 кв.м;
- 700 тис. грн доходу від продажу авто.
- А також приховав від декларування відомості про власний борг перед банком на 280 тис. грн.
Розмір недостовірних відомостей
Загальний розмір недостовірних відомостей склав 9,6 млн грн.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції у місті Києві.
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