488 подозрений и миллиардные убытки: результаты расследований преступлений в оборонной сфере за первое полугодие, - Кравченко. ВИДЕО

С начала года прокуроры в сфере обороны сообщили о подозрении 488 лицам в 384 делах по фактам коррупции в оборонной сфере. В суд направлено 530 обвинительных актов, ущерб от незаконных закупок составляет 3,9 млрд грн.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Недобросовестные закупки

"Это направление с наибольшим объемом установленного ущерба - 3,9 млрд грн. Злоупотребления, завышенные цены, халатность и хищения при закупке оборудования, продуктов, услуг и строительстве защитных сооружений для Сил обороны", - говорится в сообщении.

На данный момент общинам и государству возмещено 554,9 млн грн.

Речь идет о недопоставленном оборудовании, некачественно выполненных работах или завышенной стоимости закупок - это ресурсы, которых в нужный момент может не хватить военным.

В 59 делах 132 лицам сообщено о подозрении. В суд направлено 86 обвинительных актов, 29 из них в отношении командиров воинских частей и руководителей учреждений.

Читайте: Из Германии и Италии в Украину экстрадировали экс-депутата и чиновника, подозреваемых в экономических преступлениях, - генпрокурор Кравченко. ФОТО

Коррупционные выплаты

Более 251,6 млн грн убытков из-за незаконных выплат и присвоения денежного обеспечения военнослужащих.

"Больше всего - 174,6 млн грн так называемых "боевых", начисленных тем, кто фактически не выполнял боевые задачи. Еще 22,8 млн грн выплачено по поддельным документам, 4,7 млн грн потеряно из-за служебной халатности.

В 117 делах 173 лицам сообщено о подозрении. В суд направлено 221 обвинительный акт, 32 из которых касаются командиров и руководителей учреждений", - рассказал генпрокурор.

Незаконная переправка через границу

Всего зафиксировано более 35 млн грн неправомерной выгоды.

В 82 уголовных делах 131 лицу сообщено о подозрении. В суд направлено 148 обвинительных актов.

Смотрите также: Разбирали оборонное предприятие на металлолом и покупали элитные автомобили: бывшему руководителю и трем сотрудникам сообщено о подозрениях, - Кравченко. ВИДЕО

Коррупция в ТЦК и ВЛК

"Фиктивная негодность, незаконные отсрочки, содействие уклонению от военной службы. За каждой такой "услугой" стоит не только взятка, но и прямой удар по мобилизационному потенциалу государства.

Задокументировано около 23 млн грн неправомерной выгоды. Расплачивались не только деньгами, передавали автомобили и топливные талоны", — отметил руководитель Офиса генерального прокурора.

В 126 производствах сообщено о подозрении 52 должностным лицам. В суд направлено 75 обвинительных актов, 13 из них - в отношении руководителей ТЦК, СП и ВЛК.

Читайте также: Бывшему командующему логистикой Воздушных сил ВСУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении, - генпрокурор Кравченко.

Оборонные интересы

Речь идет о возвращении через суд незаконно отчужденных земель, имущества и других активов оборонного назначения.

В этом году было подано 356 исков на сумму 44,9 млрд грн. Суд удовлетворил уже 187 исков на сумму 36,3 млрд грн.

"Исполнено судебных решений на сумму 92,1 млрд грн, включая стоимость возвращенных государству земель и имущества", - подытожил Кравченко.

Читайте также: Требовали 80 тыс. грн у предпринимателя: разоблачены два чиновника Налоговой службы в Сумской области, - ОГП. ФОТОрепортаж