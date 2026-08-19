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Новости Борьба с коррупцией Национальное антикоррупционное бюро
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НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП (обновлено)

У руководителя подразделения НАБУ дома обнаружили прослушку

НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием высокопоставленных должностных лиц Офиса Президента Украины и других лиц.

Об этом сообщили в пресс-центре НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Более подробной информации о спецоперации пока нет.

Подробности НАБУ обещает предоставить позже.

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Инсайд от Железняка

Как информирует нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, спецоперация проводится не в отношении членов коалиции или "Слуги народа".

"Говорят по члену формальной коалиции. Действующий депутат с экс-ОПЗЖ. Очень известный застройщик) А вот по заместителю (эти) ОП очень неожиданно", - предоставляет первые подробности нардеп.

Автор: 

НАБУ (4966) коррупция (7870) САП (2496) Офис Президента (1935)
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Топ комментарии
+16
Всю зекоманду під трибунал,опезеже в расход із конфіскацією
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19.08.2026 08:50 Ответить
+15
Татарова зловили?
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19.08.2026 08:51 Ответить
+14
Це лайно попробуй злови. Воно падло не тоне. Хоча статей на ньому висить на три пожиттєвих.
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19.08.2026 08:59 Ответить

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