НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП (обновлено)

НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием высокопоставленных должностных лиц Офиса Президента Украины и других лиц.

Об этом сообщили в пресс-центре НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Более подробной информации о спецоперации пока нет.

Подробности НАБУ обещает предоставить позже.

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Инсайд от Железняка

Как информирует нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, спецоперация проводится не в отношении членов коалиции или "Слуги народа".

"Говорят по члену формальной коалиции. Действующий депутат с экс-ОПЗЖ. Очень известный застройщик) А вот по заместителю (эти) ОП очень неожиданно", - предоставляет первые подробности нардеп.