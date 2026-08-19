НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП (обновлено)
НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием высокопоставленных должностных лиц Офиса Президента Украины и других лиц.
Об этом сообщили в пресс-центре НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Более подробной информации о спецоперации пока нет.
Подробности НАБУ обещает предоставить позже.
Инсайд от Железняка
Как информирует нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, спецоперация проводится не в отношении членов коалиции или "Слуги народа".
"Говорят по члену формальной коалиции. Действующий депутат с экс-ОПЗЖ. Очень известный застройщик) А вот по заместителю (эти) ОП очень неожиданно", - предоставляет первые подробности нардеп.
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