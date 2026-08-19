Операція "Форест Гамп": детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка, - ЗМІ

Детективи НАБУ здійснюють слідчі дії у приміщенні наглядової ради "Сенс банку". Обшуки, зокрема, проходять і в очільника цієї ради - Миколи Гладищенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела ЕП.

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Обшуки у керівництва банку

Видання звернулося із запитом до пресслужби банку, однак на момент виходу новини там не змогли ані підтвердити, ані спростувати проведення слідчих дій.

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"Квоти" та контроль: що викрили розшифровки?

Як йдеться в опублікованих розшифровках, фігуранти розслідування Національного антикорупційного бюро обговорювали призначення членів наглядової ради "Сенс банку" до того, як відповідне рішення ухвалив уряд та погодив Нацбанк.

При цьому, фігуранти розслідування говорили про свої "квоти" у раді державного банку, що мало забезпечити їм контроль над рішенням фінустанови.

Так, 9 травня 2025 року людина, яку слідство ідентифікувало як колишнього радника наглядової ради "Сенс банку" та, ймовірно, "смотрящого" за установою Василя Веселого, говорила про призначення наглядової ради банку з Олександром Цукерманом, фігурантом справи "Мідас".

Через 40 днів після цієї розмови Кабінет міністрів призначив у наглядову раду усіх осіб, яких обговорювали ті співрозмовники.

Гладищенко – член правління "Укрфінжитла". Він увійшов до наглядової ради "Сенс банку" як незалежний член (не представник держави). Перед призначенням НБУ попросив у нього додаткові запевнення в його незалежності.

З вибором Гладищенка до наглядової ради погодилися не всі.

Так, заступник міністра фінансів Юрій Драганчук написав окрему думку щодо нього, зазначивши, що той не підходить на цю посаду через "обмежений досвід", а представник ЄБРР у номінаційному комітеті зауважив, що в Гладищенка можливий конфлікт інтересів, адже він працював у компанії-партнері "Сенс банку".

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

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