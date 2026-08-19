Операция "Форест Гамп": детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Смысл банка" Гладищенко, - СМИ
Детективы НАБУ проводят следственные действия в помещении наблюдательного совета "Сенс-банка". Обыски, в частности, проходят и у главы этого совета - Николая Гладищенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники ЕП.
Обыски у руководства банка
Издание обратилось с запросом в пресс-службу банка, однако на момент публикации новости там не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть проведение следственных действий.
"Квоты" и контроль: что раскрыли расшифровки?
Как говорится в опубликованных расшифровках, фигуранты расследования Национального антикоррупционного бюро обсуждали назначение членов наблюдательного совета "Сенс-банка" до того, как соответствующее решение приняло правительство и согласовал Нацбанк.
При этом фигуранты расследования говорили о своих "квотах" в совете государственного банка, что должно было обеспечить им контроль над решениями финансового учреждения.
Так, 9 мая 2025 года человек, которого следствие идентифицировало как бывшего советника наблюдательного совета "Сенс-банка" и, вероятно, "смотрящего" за учреждением Василия Веселого, обсуждал назначение членов наблюдательного совета банка с Александром Цукерманом, фигурантом дела "Мидас".
Через 40 дней после этого разговора Кабинет министров назначил в наблюдательный совет всех лиц, которых обсуждали эти собеседники.
Гладищенко - член правления "Укрфінжитло". Он вошел в наблюдательный совет "Сенс-банка" в качестве независимого члена (не представителя государства). Перед назначением НБУ попросил у него дополнительные заверения в его независимости.
Не все согласились с выбором Гладищенко в наблюдательный совет.
Так, заместитель министра финансов Юрий Драганчук написал отдельное мнение по поводу Гладищенко, отметив, что тот не подходит на эту должность из-за "ограниченного опыта", а представитель ЕБРР в номинационном комитете заметил, что у Гладищенко возможен конфликт интересов, ведь он работал в компании-партнере "Сенс-банка".
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