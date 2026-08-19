Операция "Форест Гамп": детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Смысл банка" Гладищенко, - СМИ

Детективы НАБУ проводят следственные действия в помещении наблюдательного совета "Сенс-банка". Обыски, в частности, проходят и у главы этого совета - Николая Гладищенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники ЕП.

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Обыски у руководства банка

Издание обратилось с запросом в пресс-службу банка, однако на момент публикации новости там не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть проведение следственных действий.

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"Квоты" и контроль: что раскрыли расшифровки?

Как говорится в опубликованных расшифровках, фигуранты расследования Национального антикоррупционного бюро обсуждали назначение членов наблюдательного совета "Сенс-банка" до того, как соответствующее решение приняло правительство и согласовал Нацбанк.

При этом фигуранты расследования говорили о своих "квотах" в совете государственного банка, что должно было обеспечить им контроль над решениями финансового учреждения.

Так, 9 мая 2025 года человек, которого следствие идентифицировало как бывшего советника наблюдательного совета "Сенс-банка" и, вероятно, "смотрящего" за учреждением Василия Веселого, обсуждал назначение членов наблюдательного совета банка с Александром Цукерманом, фигурантом дела "Мидас".

Через 40 дней после этого разговора Кабинет министров назначил в наблюдательный совет всех лиц, которых обсуждали эти собеседники.

Гладищенко - член правления "Укрфінжитло". Он вошел в наблюдательный совет "Сенс-банка" в качестве независимого члена (не представителя государства). Перед назначением НБУ попросил у него дополнительные заверения в его независимости.

Не все согласились с выбором Гладищенко в наблюдательный совет.

Так, заместитель министра финансов Юрий Драганчук написал отдельное мнение по поводу Гладищенко, отметив, что тот не подходит на эту должность из-за "ограниченного опыта", а представитель ЕБРР в номинационном комитете заметил, что у Гладищенко возможен конфликт интересов, ведь он работал в компании-партнере "Сенс-банка".

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой.

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