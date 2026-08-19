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Новини Операція Форест Гамп
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"Президент виходить із лінії вогню": під час обшуків в рамках операції "Форест Гамп" виявили план антикризової комунікації. ДОКУМЕНТИ

Операція Форест Гамп: що знайшли під час обшуків?

Під час обшуків в рамках операції "Форест Гамп" слідчі виявили документ, що містить план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Про це повідомили у НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У ньому – комунікаційні кроки та меседжі, спрямовані на реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК", - зазначили в Бюро.

Операція Форест Гамп: що знайшли під час обшуків?
Операція Форест Гамп: що знайшли під час обшуків?
Операція Форест Гамп: що знайшли під час обшуків?

Дивіться: НАБУ проводить спецоперацію "Форест Гамп": "Только недоумок может записать на своих детей ворование денег". ВIДЕО

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Також читайте: Федоров: В Україні є "системна криза управління", а у Раді – "приватні інтереси"

Автор: 

НАБУ (4441) ВР (11571)
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Топ коментарі
+22
Коли побачимо план підвішування ішака на ліхтарі?
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19.08.2026 11:14 Відповісти
+20
Розстріляти всіх з ОП нафіг разом з таким преЗедентом.
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19.08.2026 11:11 Відповісти
+17
А на виході буде великий пшик, як і з міндічами.
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19.08.2026 11:12 Відповісти

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