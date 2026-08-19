"Президент виходить із лінії вогню": під час обшуків в рамках операції "Форест Гамп" виявили план антикризової комунікації. ДОКУМЕНТИ

Під час обшуків в рамках операції "Форест Гамп" слідчі виявили документ, що містить план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Про це повідомили у НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У ньому – комунікаційні кроки та меседжі, спрямовані на реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК", - зазначили в Бюро.







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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

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