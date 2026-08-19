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"Президент виходить із лінії вогню": під час обшуків в рамках операції "Форест Гамп" виявили план антикризової комунікації. ДОКУМЕНТИ
Під час обшуків в рамках операції "Форест Гамп" слідчі виявили документ, що містить план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.
Про це повідомили у НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У ньому – комунікаційні кроки та меседжі, спрямовані на реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК", - зазначили в Бюро.
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Топ коментарі
+22 Bill Yard
показати весь коментар19.08.2026 11:14 Відповісти Посилання
+20 krot_lub
показати весь коментар19.08.2026 11:11 Відповісти Посилання
+17 Ольга Пелле
показати весь коментар19.08.2026 11:12 Відповісти Посилання
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