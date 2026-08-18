Федоров: В Україні є "системна криза управління", а у Раді – "приватні інтереси"

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що головна проблема країни — не корупція сама по собі, а "системна криза управління", коли стара система захищає власні правила замість результату.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Криза управління в Україні

Федоров звернувся до українців із заявою про те, що корупція під час війни — лише симптом значно глибшої проблеми: системної кризи державного управління.

"Корупція — це лише симптом. Головна проблема значно глибша. У нас є системна криза управління. Стара система занадто часто живе за власними правилами. Вона захищає себе, вона боїться змін. Вона повільно ухвалює рішення. Вона може карати за ініціативу і винагороджувати за лояльність. Вона може роками зберігати неефективні структури просто тому, що всі до них звикли", — заявив він.

За його словами, держава має бути системою з чіткими цілями, стратегією та ефективними командами, а не структурою, що працює на самозбереження.

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Про парламент і приватні інтереси

Окремо ексміністр звернувся до теми управління Верховною Радою, яке, на його думку, має спиратися на програму більшості та цінності, а не на приватні інтереси окремих груп впливу.

"Управління парламентом повинно будуватися на програмі більшості, цінностях та принципах, а не на власних приватних інтересах в оборонці, фармі, гральному бізнесі, податковій. Бо парламент — це серце української демократії, а не її гаманець. А війна такого не пробачає", — наголосив Федоров.

Коли він говорив про програму більшості, цінності та принципи, у відеоряді показали залу Ради. А на словах про "приватні інтереси в оборонці, фармі, гральному бізнесі, податковій" з'явилися кадри з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, який спілкується з журналістами.

Сам Федоров Арахамію у промові не згадував і прямо не пов'язував його з названими сферами.

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Про владу як відповідальність

Федоров сформулював принцип, який, за його словами, має лежати в основі державного управління під час війни.

"Україні потрібен дуже простий принцип. Влада повинна означати відповідальність. Якщо ти отримав повноваження, відповідай за результат. Якщо ти отримав бюджет, покажи, що було зроблено. Якщо ти отримав посаду, поясни, яких результатів ти досяг... У такій ситуації країна не може залишатися без повноцінно призначеного міністра оборони. Це не нормально. Україні, яка щодня бореться за своє існування, оборонна політика не може перебувати у режимі тимчасовості. Коли суспільству просто повідомляють про рішення, але ніхто не пояснює, чому їх ухвалили. Так поступово руйнується найважливіше – довіра між громадянином і державою", — додав він.

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