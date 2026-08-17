Нинішні протести не "за Федорова", а за зміну способу управління Зеленського, - ЗМІ

Протести в Україні вже виходять за межі вимог щодо окремих кадрових рішень влади. Дедалі більше суспільне невдоволення спрямоване проти самого способу управління державою.

Про це йдеться в матеріалі Інни Ведернікової на ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Якщо причини протесту нікуди не зникають, то нікуди не зникне й сам протест. Нарив шукатиме вихід. Нинішній протест давно не "за Федорова". Федоров виявився приводом, точкою складання, можливо, останньою краплею.

Люди, які виходять із картонками, можуть не знати прізвищ Дуки, Кравчука чи Поклада, не розбиратися в "поправках Лозового", повноваженнях САП чи хитросплетіннях кадрової політики Банкової. Вони можуть ще не розкласти цієї системи розумом. Але вони вже відчули її. Інтуїтивно. Емоційно. На власній шкурі", - вважає авторка.

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На думку Ведернікової, можна замінити конкретну людину, але це не вирішить проблему - на місці однієї кризи завтра виникне інша.

"Бо проблема вже не в конкретній людині. Проблема - у способі управління, який цих людей виробляє, відбирає, розставляє та захищає. ... Якщо протест не зникне, то питання вже не в тому, як його вкотре погасити. Питання — як каналізувати суспільний запит, якого влада вже не може задовольнити перестановкою фігур усередині самої себе", - наголосила вона.

"Сценарій виборів під час війни, який ще недавно Банкова могла розглядати на хвилі високої довіри до Зеленського і в розрахунку на його перемогу, в якийсь момент може повернутися вже через зовсім іншу причину. Владі, можливо, доведеться відкрити політичну систему не тому, що це буде їй вигідно, а тому, що цього вимагатиме суспільство.

Там чудово розуміють, що протест із картонками — не штучний, не оплачений і не організований чиєюсь хитрою рукою. Це дихання людей, які виступають уже не так проти конкретного рішення президента, як проти самого способу управління державою", - додала Ведернікова.

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Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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