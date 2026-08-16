Федоров про свою подальшу діяльність: "Покласти край війні й відновити Україну"

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров розповів про свою подальшу діяльність після звільнення з посади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його інтерв’ю американському телеканалу CBS News, опублікованому 16 серпня.

Про причини свого звільнення Федоров говорити не став. Він пояснив, що не хоче розповідати американській аудиторії про це.

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Федоров про протести та можливе повернення до уряду

Водночас колишній міністр зазначив, що незалежно від причин його звільнення Україна продовжить боротьбу.

Коментуючи протести, які розпочалися після його відставки, Федоров заявив, що вони свідчать про підтримку українцями демократичних цінностей та боротьбу країни за свободу.

На запитання про можливе повернення до уряду Федоров прямо не відповів.

"Скоро побачимо", — сказав він.

За словами колишнього міністра, у будь-якому разі вся його подальша робота буде спрямована на завершення війни та відновлення України.

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Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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