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Новости Отставка Федорова
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Федоров о своей дальнейшей деятельности: "Положить конец войне и восстановить Украину"

Федоров рассказал о своих дальнейших планах

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о своей дальнейшей деятельности после ухода с должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его интервью американскому телеканалу CBS News, опубликованном 16 августа.

О причинах своего увольнения Федоров говорить не стал. Он пояснил, что не хочет рассказывать об этом американской аудитории.

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Федоров о протестах и возможном возвращении в правительство

В то же время бывший министр отметил, что независимо от причин его увольнения Украина продолжит борьбу.

Комментируя протесты, начавшиеся после его отставки, Федоров заявил, что они свидетельствуют о поддержке украинцами демократических ценностей и борьбе страны за свободу.

На вопрос о возможном возвращении в правительство Федоров прямо не ответил.

"Скоро увидим", — сказал он.

По словам бывшего министра, в любом случае вся его дальнейшая работа будет направлена на завершение войны и восстановление Украины.

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Смена Кабмина, отставка Федорова и новый главнокомандующий

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Минобороны (10013) Федоров Михаил (958) война в Украине (8970)
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Топ комментарии
+9
ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХА - ЦЕЙ ЧУВАК привів ЗЕ до влади і співпрацював з ним РОКАМИ.

Це має бути мітка на людині - як на тих хто співпрацював з Гітлером. А тепер він говорить про "відновлення"

НІКИМ - ви втратили 60% населення
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16.08.2026 21:52 Ответить
+6
Те ж саме що і триндить зе, одне поля ягоди.
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16.08.2026 21:54 Ответить
+6
хоч рімейк кіна знімай "це солодке слово - Корито!" )
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16.08.2026 21:54 Ответить

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