Федоров о своей дальнейшей деятельности: "Положить конец войне и восстановить Украину"

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о своей дальнейшей деятельности после ухода с должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его интервью американскому телеканалу CBS News, опубликованном 16 августа.

О причинах своего увольнения Федоров говорить не стал. Он пояснил, что не хочет рассказывать об этом американской аудитории.

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Федоров о протестах и возможном возвращении в правительство

В то же время бывший министр отметил, что независимо от причин его увольнения Украина продолжит борьбу.

Комментируя протесты, начавшиеся после его отставки, Федоров заявил, что они свидетельствуют о поддержке украинцами демократических ценностей и борьбе страны за свободу.

На вопрос о возможном возвращении в правительство Федоров прямо не ответил.

"Скоро увидим", — сказал он.

По словам бывшего министра, в любом случае вся его дальнейшая работа будет направлена на завершение войны и восстановление Украины.

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Смена Кабмина, отставка Федорова и новый главнокомандующий

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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