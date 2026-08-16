РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10765 посетителей онлайн
Новости
2 289 29

В Киеве и еще в десяти городах тысячи человек вышли на шествие за возвращение Федорова, диалог и реформы в оборонке. ФОТО

В Киеве и других городах Украины проходят акции в связи с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, по состоянию на 19:50 около тысячи участников собрались у Арки Свободы украинского народа в Киеве. Оттуда началось шествие, конечной точкой которого является площадь Ивана Франко, где в последние недели проходили митинги за возвращение Федорова в Министерство обороны.

К колонне продолжают присоединяться люди.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Участники требуют возвращения Федорова

Как и в предыдущие дни протестов, участники используют так называемые "картонки" с различными надписями.

Среди них — "Верните Федорова", "Федоров — МО", "Говорит вся Украина", "ВЕРНИТЕ", "Династия или НАДЕЖДА?" и "Какой план войны?".

Большинство надписей касаются возвращения Федорова на пост министра обороны. Также есть единичные плакаты с надписью "Минвет — ветеран".

Среди требований протестующих — понятная коммуникация властей, а также подходы, гарантирующие безопасность и эффективное управление оборонным сектором.

Читайте также: Минобороны планирует обновить инфраструктуру военных медучреждений и усилить медицинское обеспечение, — Хмара. ФОТОрепортаж

Шествие проходит в нескольких городах

В Киеве шествие сопровождает полиция диалога. На месте также работают украинские и зарубежные журналисты.

По информации СМИ, акции за диалог и реформы в оборонном секторе проходят как минимум в десяти городах: Киеве, Львове, Днепре, Луцке, Ривном, Полтаве, Одессе, Виннице, Хмельницком и Черновцах.

У Арки Свободы в Киеве собралась тысяча участников акции в поддержку Федорова

У Арки Свободы в Киеве собралась тысяча участников акции в поддержку Федорова

У Арки Свободы в Киеве собралась тысяча участников акции в поддержку Федорова

У Арки Свободы в Киеве собралась тысяча участников акции в поддержку Федорова

Читайте: Телеграм-чат, в котором координировались акции в поддержку Федорова, удалили после задержания администратора, — ZMINA

Смена Кабмина, отставка Федорова и новый главнокомандующий

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте также: Федоров объяснил, почему не присоединяется к протестам: это будет воспринято как политический шаг

Автор: 

Минобороны (10013) протест (6001) Федоров Михаил (958)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Цікаво хто їх танцює? Хто кінцевий бенефіціар цього шапіто?
показать весь комментарий
16.08.2026 20:56 Ответить
+5
Потужний тупоголовий недомірок незламно закрив свої вуха. Йому срати на українців і їх вимоги. Він президент карлсонів, шпілерманів та незамінних мародерів з його оточення. Його цікавить лише його сраний рейтинг, а дії спрямовані лише на збереження влади.
показать весь комментарий
16.08.2026 21:04 Ответить
+4
Може там вже йде замаскована хода за відставку зе? Та ні, маячня якась, верніть їм хфедорова і все тут🤦
показать весь комментарий
16.08.2026 20:53 Ответить

Загрузка...

 
 