В Киеве и еще в десяти городах тысячи человек вышли на шествие за возвращение Федорова, диалог и реформы в оборонке. ФОТО
В Киеве и других городах Украины проходят акции в связи с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, по состоянию на 19:50 около тысячи участников собрались у Арки Свободы украинского народа в Киеве. Оттуда началось шествие, конечной точкой которого является площадь Ивана Франко, где в последние недели проходили митинги за возвращение Федорова в Министерство обороны.
К колонне продолжают присоединяться люди.
Участники требуют возвращения Федорова
Как и в предыдущие дни протестов, участники используют так называемые "картонки" с различными надписями.
Среди них — "Верните Федорова", "Федоров — МО", "Говорит вся Украина", "ВЕРНИТЕ", "Династия или НАДЕЖДА?" и "Какой план войны?".
Большинство надписей касаются возвращения Федорова на пост министра обороны. Также есть единичные плакаты с надписью "Минвет — ветеран".
Среди требований протестующих — понятная коммуникация властей, а также подходы, гарантирующие безопасность и эффективное управление оборонным сектором.
Шествие проходит в нескольких городах
В Киеве шествие сопровождает полиция диалога. На месте также работают украинские и зарубежные журналисты.
По информации СМИ, акции за диалог и реформы в оборонном секторе проходят как минимум в десяти городах: Киеве, Львове, Днепре, Луцке, Ривном, Полтаве, Одессе, Виннице, Хмельницком и Черновцах.
Смена Кабмина, отставка Федорова и новый главнокомандующий
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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