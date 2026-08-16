В Киеве и еще в десяти городах тысячи человек вышли на шествие за возвращение Федорова, диалог и реформы в оборонке. ФОТО

В Киеве и других городах Украины проходят акции в связи с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, по состоянию на 19:50 около тысячи участников собрались у Арки Свободы украинского народа в Киеве. Оттуда началось шествие, конечной точкой которого является площадь Ивана Франко, где в последние недели проходили митинги за возвращение Федорова в Министерство обороны.

К колонне продолжают присоединяться люди.

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Участники требуют возвращения Федорова

Как и в предыдущие дни протестов, участники используют так называемые "картонки" с различными надписями.

Среди них — "Верните Федорова", "Федоров — МО", "Говорит вся Украина", "ВЕРНИТЕ", "Династия или НАДЕЖДА?" и "Какой план войны?".

Большинство надписей касаются возвращения Федорова на пост министра обороны. Также есть единичные плакаты с надписью "Минвет — ветеран".

Среди требований протестующих — понятная коммуникация властей, а также подходы, гарантирующие безопасность и эффективное управление оборонным сектором.

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Шествие проходит в нескольких городах

В Киеве шествие сопровождает полиция диалога. На месте также работают украинские и зарубежные журналисты.

По информации СМИ, акции за диалог и реформы в оборонном секторе проходят как минимум в десяти городах: Киеве, Львове, Днепре, Луцке, Ривном, Полтаве, Одессе, Виннице, Хмельницком и Черновцах.

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Смена Кабмина, отставка Федорова и новый главнокомандующий

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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