У Києві та ще десяти містах тисячі людей вийшли на ходу за повернення Федорова, діалог і реформи в оборонному секторі. ФОТО
У Києві та інших містах України проходять акції через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, станом на 19:50 близько тисячі учасників зібралися біля Арки Свободи українського народу в Києві. Звідти розпочалася хода, фінальною точкою якої є площа Івана Франка, де останніми тижнями проходили мітинги за повернення Федорова до Міністерства оборони.
До колони продовжують приєднуватися люди.
Учасники вимагають повернення Федорова
Як і в попередні дні протестів, учасники використовують так звані "картонки" з різними написами.
Серед них — "Поверніть Федорова", "Федоров — МО", "Говорить вся Україна", "ВЕРТАЙте", "Династія чи наДІЯ?" та "Який план війни?".
Більшість написів стосуються повернення Федорова на посаду міністра оборони. Також є поодинокі плакати з написом "Мінвет — ветеран".
Серед вимог протестувальників — зрозуміла комунікація влади, а також підходи, які гарантують безпеку та ефективне управління оборонним сектором.
Хода проходить у кількох містах
У Києві ходу супроводжує поліція діалогу. На місці також працюють українські та зарубіжні журналісти.
За інформацією медіа, акції за діалог і реформи в оборонному секторі проходять щонайменше у десяти містах: Києві, Львові, Дніпрі, Луцьку, Рівному, Полтаві, Одесі, Вінниці, Хмельницькому та Чернівцях.
Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
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