У Києві та ще десяти містах тисячі людей вийшли на ходу за повернення Федорова, діалог і реформи в оборонному секторі. ФОТО

У Києві та інших містах України проходять акції через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, станом на 19:50 близько тисячі учасників зібралися біля Арки Свободи українського народу в Києві. Звідти розпочалася хода, фінальною точкою якої є площа Івана Франка, де останніми тижнями проходили мітинги за повернення Федорова до Міністерства оборони.

До колони продовжують приєднуватися люди.

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Учасники вимагають повернення Федорова

Як і в попередні дні протестів, учасники використовують так звані "картонки" з різними написами.

Серед них — "Поверніть Федорова", "Федоров — МО", "Говорить вся Україна", "ВЕРТАЙте", "Династія чи наДІЯ?" та "Який план війни?".

Більшість написів стосуються повернення Федорова на посаду міністра оборони. Також є поодинокі плакати з написом "Мінвет — ветеран".

Серед вимог протестувальників — зрозуміла комунікація влади, а також підходи, які гарантують безпеку та ефективне управління оборонним сектором.

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Хода проходить у кількох містах

У Києві ходу супроводжує поліція діалогу. На місці також працюють українські та зарубіжні журналісти.

За інформацією медіа, акції за діалог і реформи в оборонному секторі проходять щонайменше у десяти містах: Києві, Львові, Дніпрі, Луцьку, Рівному, Полтаві, Одесі, Вінниці, Хмельницькому та Чернівцях.

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Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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