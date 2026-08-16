Міноборони планує оновити інфраструктуру військових медзакладів і посилити медичне забезпечення, - Хмара. ФОТОрепортаж

Т.в.о. міністра оборони Євгеній Хмара разом із заступницею Міністра оборони Любов’ю Галан відвідали військові медичні заклади, де лікуються та проходять реабілітацію українські захисники.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Разом із заступницею Міністра оборони Любов’ю Галан відвідали військові медичні заклади, де проходять лікування та реабілітацію українські захисники", - ідеться в повідомленні.

Зібрали проблемні питання, що потребують рішень Міністерства

"Важливо було особисто почути воїнів. Поговорили з військовими, які проходять лікування і відновлення. Зібрали проблемні питання, що потребують рішень Міністерства. Також поспілкувалися з медичним персоналом і керівництвом закладів", - зауважив Хмара.

Також дивіться: Евакуаційна група на бронеавтомобілі під мінометним обстрілом рятує чотирьох поранених українських бійців. ВIДЕО

Цілі Міністерства чіткі:

маємо робити все, щоб берегти життя воїнів на фронті,

забезпечувати якісну медичну допомогу у разі поранення,

створювати умови для повернення військових до служби після лікування та реабілітації.

Життя та здоров’я воїнів мають бути пріоритетом для кожного командира. Питання медичної підготовки, вчасної евакуації та супроводу поранених у військових частинах будемо тримати на постійному контролі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ вперше запровадили систему "Телехірургія" для допомоги пораненим на фронті. ВIДЕО

Оновлення інфраструктури військових медзакладів

Окремий фокус — оновлення інфраструктури військових медичних закладів та підтримка медичних фахівців. Розглянемо усі можливі шляхи спрямування додаткових ресурсів. Будемо активніше залучати допомогу міжнародних партнерів для цього. Медичне забезпечення наших захисників потребує сучасних умов і вмотивованого та навченого персоналу.













Також читайте: Медики з Литви, Латвії та Естонії вперше пройдуть спільне стажування в лікарнях України, -ЗМІ

Також Хмара подякував лікарям, медичним працівникам, всім, хто щодня повертає нашим захисникам здоров’я і сили.