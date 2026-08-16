РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9194 посетителя онлайн
Новости Фото Медицинская помощь военнослужащим Медицинская помощь раненым
558 2

Минобороны планирует обновить инфраструктуру военных медучреждений и усилить медицинское обеспечение, - Хмара. ФОТОрепортаж

Хмара: Вопросы медицинской подготовки и эвакуации раненых будем держать под контролем

И.о. министра обороны Евгений Хмара вместе с заместителем министра обороны Любовью Галан посетили военные медицинские учреждения, где проходят лечение и реабилитацию украинские защитники. 

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Вместе с заместительницей министра обороны Любовью Галан посетили военные медицинские учреждения, где проходят лечение и реабилитацию украинские защитники", — говорится в сообщении.

Собрали проблемные вопросы, требующие решения со стороны Министерства

"Важно было лично услышать воинов. Поговорили с военными, которые проходят лечение и восстановление. Собрали проблемные вопросы, требующие решения со стороны Министерства. Также пообщались с медицинским персоналом и руководством учреждений", — отметил Хмара.

Смотрите также: Эвакуационная группа на бронеавтомобиле под минометным обстрелом спасает четырех раненых украинских бойцов. ВИДЕО

Цели Министерства четкие:

  • Мы должны делать все, чтобы беречь жизнь воинов на фронте,
  • обеспечивать качественную медицинскую помощь в случае ранения,
  • создавать условия для возвращения военных на службу после лечения и реабилитации.

Жизнь и здоровье воинов должны быть приоритетом для каждого командира. Вопросы медицинской подготовки, своевременной эвакуации и сопровождения раненых в воинских частях будем держать под постоянным контролем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ВСУ впервые внедрили систему "Телехирургия" для оказания помощи раненым на фронте. ВИДЕО

Модернизация инфраструктуры военных медицинских учреждений

Отдельное внимание — обновление инфраструктуры военных медицинских учреждений и поддержка медицинских специалистов. Рассмотрим все возможные пути направления дополнительных ресурсов. Будем активнее привлекать для этого помощь международных партнеров. Медицинское обеспечение наших защитников требует современных условий и мотивированного и обученного персонала.

Хмара: Вопросы медицинской подготовки и эвакуации раненых будем держать под контролем
Хмара: Вопросы медицинской подготовки и эвакуации раненых будем держать под контролем
Хмара: Вопросы медицинской подготовки и эвакуации раненых будем держать под контролем
Хмара: Вопросы медицинской подготовки и эвакуации раненых будем держать под контролем
Хмара: Вопросы медицинской подготовки и эвакуации раненых будем держать под контролем
Хмара: Вопросы медицинской подготовки и эвакуации раненых будем держать под контролем

Читайте также: Медики из Литвы, Латвии и Эстонии впервые пройдут совместную стажировку в больницах Украины, - СМИ

Кроме того, Хмара поблагодарил врачей, медицинских работников и всех, кто ежедневно возвращает нашим защитникам здоровье и силы.

Автор: 

медицина (2590) Минобороны (10013) Хмара Евгений (41)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 