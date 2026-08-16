Минобороны планирует обновить инфраструктуру военных медучреждений и усилить медицинское обеспечение, - Хмара. ФОТОрепортаж

И.о. министра обороны Евгений Хмара вместе с заместителем министра обороны Любовью Галан посетили военные медицинские учреждения, где проходят лечение и реабилитацию украинские защитники.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"Вместе с заместительницей министра обороны Любовью Галан посетили военные медицинские учреждения, где проходят лечение и реабилитацию украинские защитники", — говорится в сообщении.

Собрали проблемные вопросы, требующие решения со стороны Министерства

"Важно было лично услышать воинов. Поговорили с военными, которые проходят лечение и восстановление. Собрали проблемные вопросы, требующие решения со стороны Министерства. Также пообщались с медицинским персоналом и руководством учреждений", — отметил Хмара.

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Цели Министерства четкие:

Мы должны делать все, чтобы беречь жизнь воинов на фронте,

обеспечивать качественную медицинскую помощь в случае ранения,

создавать условия для возвращения военных на службу после лечения и реабилитации.

Жизнь и здоровье воинов должны быть приоритетом для каждого командира. Вопросы медицинской подготовки, своевременной эвакуации и сопровождения раненых в воинских частях будем держать под постоянным контролем.

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Модернизация инфраструктуры военных медицинских учреждений

Отдельное внимание — обновление инфраструктуры военных медицинских учреждений и поддержка медицинских специалистов. Рассмотрим все возможные пути направления дополнительных ресурсов. Будем активнее привлекать для этого помощь международных партнеров. Медицинское обеспечение наших защитников требует современных условий и мотивированного и обученного персонала.













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Кроме того, Хмара поблагодарил врачей, медицинских работников и всех, кто ежедневно возвращает нашим защитникам здоровье и силы.