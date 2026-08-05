Медики из Литвы, Латвии и Эстонии впервые пройдут совместную стажировку в больницах Украины, - СМИ
Пятеро медицинских специалистов из Литвы и по двое медиков из Латвии и Эстонии прибыли в Украину для совместной профессиональной стажировки. Это первая такая балтийская группа, которая будет проходить подготовку в украинских больницах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT.
Балтийские медики будут изучать украинский опыт
По информации правительства Литвы, совместная стажировка открывает новый этап сотрудничества стран Балтии в сфере безопасности систем здравоохранения.
"Литва демонстрирует лидерство, объединяя специалистов всех трех стран Балтии для этой миссии. Не сомневаюсь, что опыт, перенятый у украинских коллег, позволит повысить готовность наших систем здравоохранения к чрезвычайным ситуациям", - заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс.
Во время стажировки медики будут изучать лечение боевых травм, организацию работы больниц в условиях войны, эвакуацию пациентов, а также алгоритмы реагирования на массовые поступления раненых.
Украинский опыт будет использован для подготовки к кризисам
В Литве отмечают, что приобретенные в Украине практические знания помогут усовершенствовать подготовку медицинских работников, учебные программы и процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации.
По словам заместителя министра здравоохранения Литвы Скирмантаса Крункайтиса, опыт украинских медиков, работающих в условиях российской агрессии, является бесценным для государств, готовящихся к возможным кризисам.
До этого Литва уже организовала 14 стажировок в Украине, в которых приняли участие 78 литовских медиков. До 2029 года планируется подготовить еще 120 специалистов.
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