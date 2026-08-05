Медики з Литви, Латвії та Естонії вперше пройдуть спільне стажування в лікарнях України, -ЗМІ
П'ятеро медичних фахівців із Литви та по двоє медиків із Латвії й Естонії прибули до України для спільного професійного стажування. Це перша така балтійська група, яка проходитиме підготовку в українських лікарнях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує LRT.
Балтійські медики вивчатимуть український досвід
За інформацією уряду Литви, спільне стажування відкриває новий етап співпраці країн Балтії у сфері безпеки систем охорони здоров'я.
"Литва демонструє лідерство, об'єднуючи фахівців усіх трьох країн Балтії для цієї місії. Не сумніваюся, що досвід, перейнятий у українських колег, дозволить підвищити готовність наших систем охорони здоров'я до надзвичайних ситуацій", – заявив прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс.
Під час стажування медики вивчатимуть лікування бойових травм, організацію роботи лікарень в умовах війни, евакуацію пацієнтів, а також алгоритми реагування на масові надходження поранених.
Український досвід використають для підготовки до криз
У Литві зазначають, що набуті в Україні практичні знання допоможуть удосконалити підготовку медичних працівників, навчальні програми та процедури реагування на надзвичайні ситуації.
За словами заступника міністра охорони здоров'я Литви Скірмантаса Крункайтіса, досвід українських медиків, які працюють в умовах російської агресії, є безцінним для держав, що готуються до можливих криз.
До цього Литва вже організувала 14 стажувань в Україні, участь у яких взяли 78 литовських медиків. До 2029 року планується підготувати ще 120 фахівців.
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