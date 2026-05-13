В ВСУ впервые внедрили систему "Телехирургия" для оказания помощи раненым на фронте. ВИДЕО
В Командовании Медицинских сил ВСУ впервые запустили проект "Телехирургия", который позволяет фронтовым хирургам в режиме реального времени консультироваться с ведущими специалистами во время операций.
Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.
Как отметил главный хирург ВСУ, полковник медицинской службы, доктор медицинских наук Константин Гуменюк — проект создан для оперативной поддержки хирургов в зоне боевых действий во время оказания помощи тяжелораненым военнослужащим Сил обороны Украины.
Как работает система
Система позволяет в режиме реального времени, непосредственно из противошоковой палаты или операционной, согласовывать хирургическую тактику с ведущими специалистами высшего уровня медицинского обеспечения для спасения жизней наших защитников.
- В настоящее время уже функционирует связь с одним из военно-мобильных госпиталей ROLE-2.
- В планах — оснащение соответствующим оборудованием других подразделений ROLE-2, в частности отдельных медицинских батальонов, передовых хирургических групп и военно-мобильных госпиталей.
Такими шагами военная хирургия Украины уверенно выходит на новый уровень, внедряя современные технологии ради самого главного — спасения жизни наших защитников.
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