В ВСУ впервые внедрили систему "Телехирургия" для оказания помощи раненым на фронте. ВИДЕО

В Командовании Медицинских сил ВСУ впервые запустили проект "Телехирургия", который позволяет фронтовым хирургам в режиме реального времени консультироваться с ведущими специалистами во время операций.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

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Как отметил главный хирург ВСУ, полковник медицинской службы, доктор медицинских наук Константин Гуменюк — проект создан для оперативной поддержки хирургов в зоне боевых действий во время оказания помощи тяжелораненым военнослужащим Сил обороны Украины.

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Как работает система

Система позволяет в режиме реального времени, непосредственно из противошоковой палаты или операционной, согласовывать хирургическую тактику с ведущими специалистами высшего уровня медицинского обеспечения для спасения жизней наших защитников.

В настоящее время уже функционирует связь с одним из военно-мобильных госпиталей ROLE-2.

В планах — оснащение соответствующим оборудованием других подразделений ROLE-2, в частности отдельных медицинских батальонов, передовых хирургических групп и военно-мобильных госпиталей.

Такими шагами военная хирургия Украины уверенно выходит на новый уровень, внедряя современные технологии ради самого главного — спасения жизни наших защитников.

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