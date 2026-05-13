РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6934 посетителя онлайн
Новости Видео Медицинская помощь раненым
930 1

В ВСУ впервые внедрили систему "Телехирургия" для оказания помощи раненым на фронте. ВИДЕО

В Командовании Медицинских сил ВСУ впервые запустили проект "Телехирургия", который позволяет фронтовым хирургам в режиме реального времени консультироваться с ведущими специалистами во время операций.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отметил главный хирург ВСУ, полковник медицинской службы, доктор медицинских наук Константин Гуменюк — проект создан для оперативной поддержки хирургов в зоне боевых действий во время оказания помощи тяжелораненым военнослужащим Сил обороны Украины.

Читайте: Рада приняла закон о телемедицине

Как работает система

Система позволяет в режиме реального времени, непосредственно из противошоковой палаты или операционной, согласовывать хирургическую тактику с ведущими специалистами высшего уровня медицинского обеспечения для спасения жизней наших защитников.

  • В настоящее время уже функционирует связь с одним из военно-мобильных госпиталей ROLE-2.
  • В планах — оснащение соответствующим оборудованием других подразделений ROLE-2, в частности отдельных медицинских батальонов, передовых хирургических групп и военно-мобильных госпиталей.

Такими шагами военная хирургия Украины уверенно выходит на новый уровень, внедряя современные технологии ради самого главного — спасения жизни наших защитников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Хирурги "Альфы" СБУ и США провели курс боевой медицины для военных медиков

Автор: 

медицина (2591) ранение (3538) телемедицина (5) Командование медицинских сил (25)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 