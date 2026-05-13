У ЗСУ вперше запровадили систему "Телехірургія" для допомоги пораненим на фронті. ВIДЕО

У Командуванні Медичних сил ЗСУ вперше впровадили проєкт "Телехірургія", який дозволяє фронтовим хірургам у режимі реального часу консультуватися з провідними фахівцями під час операцій.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначив головний хірург ЗСУ, полковник медичної служби, доктор медичних наук Костянтин Гуменюк — проєкт створений для оперативної підтримки хірургів у зоні бойових дій під час надання допомоги важкопораненим військовослужбовцям Сил оборони України.

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Як працює система

Система дозволяє в режимі реального часу, безпосередньо з протишокової палати чи операційної, узгоджувати хірургічну тактику з провідними фахівцями вищого рівня медичного забезпечення задля порятунку життя наших захисників.

Наразі вже функціонує зв’язок з одним із військово-мобільних госпіталів ROLE-2.

У планах — оснащення відповідним обладнанням інших підрозділів ROLE-2, зокрема окремих медичних батальйонів, передових хірургічних груп та військово-мобільних госпіталів.

Такими кроками військова хірургія України впевнено виходить на новий рівень, впроваджуючи сучасні технології заради найголовнішого — порятунку життя наших захисників.

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