Хірурги "Альфи" СБУ та США провели курс бойової медицини для військових медиків. ФОТО

Військові медики, які працюють безпосередньо на передовій, пройшли міжнародний курс із бойової хірургії ASSET+ за участю українських та американських фахівців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ.

Навчання проводили хірургічні команди підрозділу спільно з інструкторами Американського коледжу хірургів. Курс ASSET+ є сертифікованою програмою для країн НАТО і спрямований на відпрацювання швидкого доступу до джерел кровотечі та ушкоджених органів у критичних умовах.

Підготовку пройшли лікарі та медсестри, які працюють на стабілізаційних пунктах і в передових хірургічних групах на фронті. У СБУ зазначають, що кваліфікацію хірургів підрозділу "Альфа" офіційно визнали американські колеги.







Це відкриває можливість готувати українських інструкторів і масштабувати програму для інших підрозділів Сил оборони України.

Навчання відбулося за підтримки благодійного фонду "Разом для України", Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони та громадської організації "Честь".

