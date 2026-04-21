Хірурги "Альфи" СБУ та США провели курс бойової медицини для військових медиків. ФОТО
Військові медики, які працюють безпосередньо на передовій, пройшли міжнародний курс із бойової хірургії ASSET+ за участю українських та американських фахівців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ.
Навчання проводили хірургічні команди підрозділу спільно з інструкторами Американського коледжу хірургів. Курс ASSET+ є сертифікованою програмою для країн НАТО і спрямований на відпрацювання швидкого доступу до джерел кровотечі та ушкоджених органів у критичних умовах.
Підготовку пройшли лікарі та медсестри, які працюють на стабілізаційних пунктах і в передових хірургічних групах на фронті. У СБУ зазначають, що кваліфікацію хірургів підрозділу "Альфа" офіційно визнали американські колеги.
Це відкриває можливість готувати українських інструкторів і масштабувати програму для інших підрозділів Сил оборони України.
Навчання відбулося за підтримки благодійного фонду "Разом для України", Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони та громадської організації "Честь".
